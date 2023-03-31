Оригинальный подарок ребенку на 4 года

Посмотрите на сайте Сладкие подарки https://lorian.ru/catalog/sladkie-podarki/ я сама там пару месяцев назад покупала подарок для ребенка 4 лет. Набор - хорошие конфеты и развивающая игра Пиши-Стирай. Для детей которые только начинают учиться писать прописью - как раз есть будет стимул учиться. А конфеты в наборе действительно хорошие. Можно выбрать разный вес, цена не сильно высокая кстати