Папэ - это южноамериканская культура. Своими словами долго рассказывать, поэтому я спросила у гуггла и вот что он ответил.

Церемония рапэ - это настоящее искусство медитации через музыку и танец. Эта церемония позволяет человеку открыть в себе внутренние резервы и глубоко погрузиться в медитацию, не смотря на постоянно генерирующиеся мысли и идеи.

На церемонии рапэ, танцоры и музыканты создают атмосферу, которая уносит ум в другое измерение, где мысли исчезают, а оставшееся только спокойствие и гармония. Когда мы танцуем и слушаем музыку, наш разум начинает концентрироваться на настоящем моменте, на звуках и движениях, и это позволяет нам отрешиться от всего остального. В Москве церемония рапэ уже нередко практикуется и если вас пригласили посетить эту церемонию - то сходите, не пожалеете

Церемония рапэ помогает нам перестать думать о будущем или о прошлом и сконцентрироваться на настоящем моменте. В этом настоящем моменте мы можем почувствовать единство со вселенной и с другими людьми, находящимися с нами на этой церемонии.

Эта церемония также помогает нам восстановить свою энергию и силу. В процессе танцев и музыки, мы начинаем чувствовать себя более свободными и раскованными, и это позволяет нам открыть в себе новые возможности и потенциал.

В целом, церемония рапэ является прекрасным способом погрузиться в медитацию и открыть в себе новые глубины, которые ранее были недоступны. Это искусство, которое можно практиковать в любое время и в любом месте, и оно даст вам уникальный опыт, который поможет вам открыть новые грани себя и своего потенциала.