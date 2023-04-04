Насосы для скважин

Добрый день. У нас уже с полгода работает насос Vodotok и пока что никаких нареканий нет. Покупали этот насос в интернет магазине https://pakstore.ru/skvazhinnye-nasosy/ так как у нас в Краснодаре именно этот магазин пользуется популярностью - хороший ассортмент товаров для водоснабжения и отопления и низкие цены. У нас Vodotok 3QGD 1.2-50-0.37 погружной насос для скважины установлен, качает воду хорошо. Тихий и производительный