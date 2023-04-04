Посмотрите сайт интернет магазина https://odelex.ru/ мы в прошлом году заказывали там детскую мебель, для детсадов точнее. Покупали детские кровати, шкафчики и стулья для игровой зоны. Это сайт производителя детской мебели. Насчет доставки в регионы не скажу, мы живем в Московской области и нам все привезли довольно быстро, помогли со сборкой мебели. Мебель очень качественная к слову сказать