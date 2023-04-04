Подпишись
  1. Главная
  2. Вопросы
  3. Мебель
Аноним
Дизайн интерьера

Мебель

  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Есть ли производители или интрнет агазины которые делают-продают мебель для детсадов? Возникла потребность купить мебель для группы, скамейки, шкафчики, кроватки и тл - именно для детсадов. Подскажите если кто знает

Вопрос задан 04.04.2023
66
Нравится
Коментарий
Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

    Ответы на вопрос (1)

    Пригласить эксперта

    Посмотрите сайт интернет магазина https://odelex.ru/ мы в прошлом году заказывали там детскую мебель, для детсадов точнее. Покупали детские кровати, шкафчики и стулья для игровой зоны. Это сайт производителя детской мебели. Насчет доставки в регионы не скажу, мы живем в Московской области и нам все привезли довольно быстро, помогли со сборкой мебели. Мебель очень качественная к слову сказать

    04.04.2023

    Нравится Коментарий

    Комментарии (Всего: 0)

      Добавить комментарий

      Написать ответ
      Ответить
      Похожие вопросы
      Принять
      Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.