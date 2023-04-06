Посоветуйте автосалон в Москве где можно перетянуть руль и сидения эко-кожей. Хочу обновить машину и продать ее. Ну внутри должно быть красиво как минимум, вот и хочу обновить руль и сидушки
Правильная идея, перетяжка сидений хорошей кожей или экокожей конечно же улучшит экстерьер автомобиля, что не может не отразиться на его цене. Но я бы порекомендовала вам перетянуть все сразу - салон, руль и сидения. Сейчас есть очень хорошие материалы для этого. Ну а новый салон, руль и сидения - это уже наполовину новый автомобиль)
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