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Здоровье и красота

Портативный узи

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Где можно купить недорогой портативный узи? Читал что сейчас есть интернет магазины где можно купить такой небольшой узи аппарат

Вопрос задан 07.04.2023
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    Ответы на вопрос (1)

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    Все верно, сейчас портативные узи можно купить в интернет магазинах для личных потребностей. И не только узи но и ивл и другую медицинскую технику. Портативные узи несложный аппарат и пользоваться им довольно просто. Но конечно надо иметь определенные навыки. Если надумаете покупать портативный узи то попросите что бы вам подробно рассказали как им пользоваться

    07.04.2023

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    Комментарии (Всего: 0)

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