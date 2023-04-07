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Нотариальный перевод документов

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В связи с переездм на ПМЖ нужно нотариально заверенные документы с переводом на итальянский язык. Где такую услугу можно заказать? Бюро переводов или что такое - но что бы и нотариус заверил

Вопрос задан 07.04.2023
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    Ответы на вопрос (1)

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    Могу порекомендовать бюро переводов https://leitermos.ru/ где вам помогут и с переводом на итальянский или на другой язык и также нотариально заверят переведенные документы. Я сам пользовалась услугами этого бюро переводов когда в январе этого года ездила в Турцию по делам нашей компании. Перевели все и заверили все нужные документы и доверенности

    07.04.2023

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