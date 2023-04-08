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Фитнес и спорт

Геленджик

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Хочу сьезить на недельку в Геленджик. Что там сейчас интересного можно посмотреть? Море еще конечно холодное, может какие экскурсии интересные там можно найти. Кто что знает - пишите, спасибо заранее

Вопрос задан 08.04.2023
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    Ответы на вопрос (1)

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    ну в Геленджике хорошо в любое время года. Сейчас да, море еще конечно холодное, разве что экстремалы могут купаться. А вам могу порекомендовать прогулку на яхте. На сайте https://optimusyacht.ru/ можно прямо сейчас заказать прогулка на яхте геленджик и окрестности. Там кстати очень хорошие фотосессии можно сделать. Ну и просто на яхте походить в море - прекрасно я считаю. Геленджик, море и яхта - что может быть лучше

    08.04.2023

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