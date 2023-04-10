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Здоровье и красота

Импланты в Минске

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Подскажите хорошую стоматологию в Минске. Хочу импланты установить на верхнюю челюсть, пора уже зубами заняться

Вопрос задан 10.04.2023
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    Ответы на вопрос (1)

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    В Минске немало хороших стоматологических клиник. Я бы вам порекомендовала врача-стоматолога Дмитрия Станевко. Если ставить импланты то лучше всего именно и Дмитрия. Узнать про цены и все остальное можно на странице https://stanevko.by/uslugi/implantaciya-zubov/ и там же можно записаться на прием. Импланты это довольно не дешево и поэтому надо делать их у профессионала высокого класса

    10.04.2023

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    Комментарии (Всего: 0)

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