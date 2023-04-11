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Сайдинг

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Добрый вечер. Хочу обшить старый деревянный дом сайдингом. Кто по цене может подсказать? Дом 7х8 метров, два этажа. Географически в Московской области. Если кто знает фирмы которые работают с сайдингом и обшивают дома - заранее спасибо за на водку

Вопрос задан 11.04.2023
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    Ответы на вопрос (1)

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    Добрый вечер. Сейчас обшивка сайдингом деревянных или кирпичных домов довольно популярный вид отделки. Сайдинг недорогой, работа с ним тоже не очень сложная и потому не очень дорогая. Ну и сам сайдинг долговечный и эстетичный материал. ну а найти фирму или строительную бригаду для обшивки сайдингом дома в Московской области несложно

    11.04.2023

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