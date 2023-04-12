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Видеонаблюдение

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Есть компании которые занимаются установкой и обслуживанием видеонаблюдения в подьездах, в домах и тд в СПб? Есть желание установить систему видеонаблюдения в нашем ЖКХ - к кому обратиться лучше всего?

Вопрос задан 12.04.2023
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    Ответы на вопрос (1)

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    У нас в доме есть система видеонаблюдения. Очень удобно, можно посмотреть кто и когда приходил. Устанавливала и обслуживает видеонаблюдение компания https://spb-video.ru//a> и нас все устраивает - и цена и сама услуга. Стоит недорого, зато в нашем доме стало гораздо безопасней жить. Видеонаблюдение ведется и за домом и за прилегающими улицами

    12.04.2023

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    Комментарии (Всего: 0)

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