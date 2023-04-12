Диагностику и ремонт АКПП в Ульяновске лучше всего делать в сервисе https://www.stoetalon.ru/ так как там есть современное оборудования для диагностики и работают профессионалы. Диагностику акпп сделать могут в разных автосервисах, но я бы вам рекомендовала обратиться именно в автосервис stoetalon.ru и я сама там ремонтирую свою тойтоу и провожу ТО каждый год