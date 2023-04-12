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Ремонт акпп

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Подскажите где в Ульяновске можно провести диагностику акппп и возможно ремонт потребуется. Сто или сервис какой хороший

Вопрос задан 12.04.2023
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    Ответы на вопрос (1)

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    Диагностику и ремонт АКПП в Ульяновске лучше всего делать в сервисе https://www.stoetalon.ru/ так как там есть современное оборудования для диагностики и работают профессионалы. Диагностику акпп сделать могут в разных автосервисах, но я бы вам рекомендовала обратиться именно в автосервис stoetalon.ru и я сама там ремонтирую свою тойтоу и провожу ТО каждый год

    12.04.2023

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