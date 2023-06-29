Приветствую! Вопрос интересный. В действительности по параметрам безопасности гладкая керамическая плитка может применяться в качестве напольного покрытия в ванной и кухни. При чем для кухни, её использование не должно вызывать вопросов.

Современная керамическая плитка с гладкой поверхностью, за счет добавления антискользящих присадок безопасна для ванной. А, благодаря наличию огромного ассортимента можно создать оригинальный и уютный интерьер. К примеру модельный ряд Гранитея от "Уральского гранита" https://ceramicmall.ru/catalog/plitka/graniteya/ - приятные цвета, высокое качество и ничего лишнего.