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Алексей
Психология

Проверка персонала

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Друзья! Какая-то чертовщина начала происходить в компании. То, неожиданно уходит старый клиент, то проверенный поставщик "кидает", то налоговая начинает новые проверки (хотя всё чисто и прозрачно). Да, и в коллективе как-то стало не уютно Мне посоветовали проверить персонал. Обычные проверки (беседы, тестирование) ничего нового не дали. Но, есть ещё магическая проверка - может кто пользовался? Как результаты?

Вопрос задан 09.10.2023
44
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    Ответы на вопрос (1)

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    В нашей фирме мы приглашали специалиста для проверка персонала с помощью магии. Удалось найти "слабое" звено, которое очень мелко, но результативно гадило. Убрали этого сотрудника и жизнь стала налаживаться. Теперь привлекаем этого специалиста для проверки кандидатов на вакантные должности.

    09.10.2023

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    Комментарии (Всего: 0)

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