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Андрей Аксеновский
Еда

Ресторан с доставкой

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Многие помнят ковидные ограничения несколько лет назад. Так вот. В то время мы начали заказывать еду из ресторанов домой. У нас есть любимые ресторанчики, но предстоит длительная командировка в Новороссийск. Подскажите есть в этом городе хорошие рестораны с доставкой еды? Так-то по интернету много всякой информации, поэтому желательно личное мнение местного.

Вопрос задан 09.10.2023
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    Ответы на вопрос (1)

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    Да, в Новороссийске есть несколько мест подходящих под ваши критерии. Из собственного опыта рекомендую ресторан Ям-ЯМ, и особенно их рамен https://www.group-amd.ru/menu/ramen. Там же можно и суши, роллы заказать. Цена в пределах средней для такой качественной еды и удобного обслуживания. Нам нравтся.

    09.10.2023

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