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Алексей
Жизнь

Где заказать билеты

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осенью появилось больше свободного времени, которое хочется проводить с пользой. Решили посещать начать столичные концентры. Подскажите, какое-нибудь интересное мероприятие , можно несколько,

Вопрос задан 12.10.2023
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    Ответы на вопрос (1)

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    Как можно подсказать мероприятие если мы не знаем что вам нравится? Возможно вы предпочитаете классическую музыку, а я буду советывать побывать на "Воровайках".
    Так. что куда пойти решайте сами, а посмотреть актуальные новости об концертах в Москве можно на https://musclub.ru/events/moscow. Там же можно заказать и билеты.

    12.10.2023

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