Заболела кошка

Подобные вопросы не для этого форума. Да и вообще на вопросы здоровья питомцев должен отвечать настоящий ветеринарный врач, а не диванный эксперт. У меня тоже есть питомцы и в случае проблем мы идём к ветеринару или вызываем его домой. По симптомам указанных вами можно гадать долго и упорно - что за беда случилась. Я думаю тут проблема с сердцем. Поэтому очень рекомендую посетить ветклинику. Там посмотрят, скорее всего сделают узи сердца кошке. После чего назначат лечение. Так что самим не надо ставить диагноз и лечить - посетите специалиста.