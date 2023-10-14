НА Таинланд

Странный вопрос, если судить по размещенной информации в интернете, то подобных фирм десятки. Наверное имелся ввиду личный опыт приобретения таких туров. Если да, то мы покупали горящие туры в тайланд из москвы. Остались очень довольны, Начиная от отъезда из России, заканчивая приездом назад - всё было отлично.