НА Таинланд

Привет! Неожиданно появилась возможность, вдвоём, попутешествовать по Азии. Недолго выбирали - решили Таиланд. Подскажите нормальную фирму с подходящей ценой на горячие туры.
Спасибо, да нужен был личный опыт.
P.S. правильно писать Таиланд (с большой буквы и без "й" ).
Странный вопрос, если судить по размещенной информации в интернете, то подобных фирм десятки. Наверное имелся ввиду личный опыт приобретения таких туров. Если да, то мы покупали горящие туры в тайланд из москвы. Остались очень довольны, Начиная от отъезда из России, заканчивая приездом назад - всё было отлично.
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