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Андрей Аксеновский
Жизнь

НА Таинланд

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Привет! Неожиданно появилась возможность, вдвоём, попутешествовать по Азии. Недолго выбирали - решили Таиланд. Подскажите нормальную фирму с подходящей ценой на горячие туры.

Вопрос задан 14.10.2023
26
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Комментарии (Всего: 0)

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    Ответы на вопрос (2)

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    Спасибо, да нужен был личный опыт.
    P.S. правильно писать Таиланд (с большой буквы и без "й" ).

    14.10.2023

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    Комментарии (Всего: 0)

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      Странный вопрос, если судить по размещенной информации в интернете, то подобных фирм десятки. Наверное имелся ввиду личный опыт приобретения таких туров. Если да, то мы покупали горящие туры в тайланд из москвы. Остались очень довольны, Начиная от отъезда из России, заканчивая приездом назад - всё было отлично.

      14.10.2023

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