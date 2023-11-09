Усадьба

Дача

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Привет! В этом году моя семья стала владельцем настоящей усадьбы за МКАДом. Просторный дом, 15 соток земли, рядом лес и озеро. Красота! Со следующего года собираемся вплотную заняться "земельным вопросом" - поставим теплицу, цветочки и прочее. Поэтому вопрос - подскажите, как окультурить грядки, чтоб было красиво и функционально.