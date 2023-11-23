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Здоровье и красота

«А стали бы люди обременять себя сексом, если бы вы отняли у них мечты об унижении и мести?» (Д. Стейд).

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ТРИ ВОПРОСА ПРО ЛЮБОВЬ 1. Почему предлагают руку и сердце, хотя в любви секс -это еще не все, но все - ничто без секса, «брак – это контракт, позволяющий супругам пользоваться гениталиями друг друга» (И. Кант), «свадьба - торжественная сдача влагалища в эксплуатацию» (арм. радио), а «пенис - кратчайший путь между душами» (С. де Бовуар)? В одесском ЗАГСе: – … А теперь жених может поцеловать невесту. – Я вас умоляю, он её уже лет пять безбожно е*ёт! 2. Мужчина – психолог: «любовь является прикрытием для насилия» (Р. Лейнг). Женщина – психолог: «секс – дело грязное, приберегите его для того, кого полюбите» (Э. Перель). «А стали бы люди обременять себя сексом, если бы вы отняли у них мечты об унижении и мести?» (Д. Стейд). 3. «Трахнул одну в позе «раком», она заявляет: - «я тебя поимела» (Из вопросника «Что бы это значило?»). https://proza.ru/avtor/georgiyse5

Вопрос задан 23.11.2023
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