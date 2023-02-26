10 аксиом здоровых границ человека

Личные границы помогают нам существовать в социуме, не допуская вторжения посторонних в наш персональный маленький мир. Но не все придерживаются правил здоровых границ личности. Как уберечься от непрошенного вторжения посторонних туда, куда им доступ закрыт?

Как вы представляете свою защищенность? Высокий забор, большая собака на цепи и сигнализация в доме? Но они, к сожалению, не оберегают ваше личное пространство от непрошенного вторжения посторонних. Как выстроить пресональные границы, чтобы чужие не вторгались за их пределы? Вот несколько полезных правил.

Как установить личные границы

Почему нарушаются персональные границы

Каким образом нарушаются наши невидимые границы? К примеру, вы общаетесь по скайпу с приятельницей за полночь, потому что она уехала в Штаты (и там сейчас день).

Коллега, сев, в вашу машину, закуривает, не спросив разрешения. Свекровь заходит в гости каждый день, даже не предупредив вас звонком. В очередной отпуск отправляетесь в феврале, потому что у супруга выдались две свободные недели. И так далее. Это все маленькие примеры нарушения здоровых личных границ.

Многие из нас воспитаны так, что сами не желают «очерчивать» четкие границы из нежелания ненароком обидеть окружающих или по причине слабости. Другие же ставят пограничные столбы, даже без зазрения совести «прихватив» кусок чужой территории. Но следует помнить, что у каждого человека существует та часть его «Я», которую необходимо оберегать от любого посягательства. Это составляет ваше эмоциональное здоровье. Любые вторжения нарушают душевное равновесие и даже могут привести к проблемам нервной системы. Чего стоят, например, бесконечные подначки и шпильки коллеги по работе, с которой вы вынуждены сидеть в одном кабинете!

Как же понять, где начинаются (или заканчиваются) личные границы и для чего они нужны? Они легко ассоциируются с формулировкой «мое дело – ваше дело». Определяя границы, мы выбираем приемлемое для себя поведение окружающих, чтобы оно не наносило нам ущерб как личности. Однако, для этого необходимо точно знать, каково наше истинное «Я».

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Как выяснить, не нарушены ли персональные границы человека:

Физические границы. Физиологической границей служит наша кожа. У нас существуют и физические границы: пространство, которое мы занимаем. Кому дозволено, а кому не дозволено к вам прикасаться механически? Что вы считаете исключительно своим личным пространством? Имеется ли у вас в доме место, где вы имеете возможность уединиться?

Физиологической границей служит наша кожа. У нас существуют и физические границы: пространство, которое мы занимаем. Кому дозволено, а кому не дозволено к вам прикасаться механически? Что вы считаете исключительно своим личным пространством? Имеется ли у вас в доме место, где вы имеете возможность уединиться? Материальные границы. Какие именно действия вы принимаете или нет в отношении своей собственности? Что вы дарите? Сколько денег и кому можете одолжить? Позволяете ли вы посторонним эксплуатировать вашу машину, одежду, технику? Это персональный выбор, и для людей подобные границы могут варьировать.

Какие именно действия вы принимаете или нет в отношении своей собственности? Что вы дарите? Сколько денег и кому можете одолжить? Позволяете ли вы посторонним эксплуатировать вашу машину, одежду, технику? Это персональный выбор, и для людей подобные границы могут варьировать. Кто имеет доступ в ваш дом? Кого вы не желаете видеть в своих стенах? Какие комнаты в доме закрыты для гостей? Разуваются ли люди, когда приходят к вам?

Кого вы не желаете видеть в своих стенах? Какие комнаты в доме закрыты для гостей? Разуваются ли люди, когда приходят к вам? Эмоциональные границы . Каждый человек должен отвечать за свои чувства. Не нужно никому разрешать срывать на вас гнев или выдавать комментарии, касающиеся вашей персоны. Здоровые эмоциональные границы оберегают вас от чужих обвинений, непрошенных советов. Но не стоит забывать, что вы и сами не должны нарушать чужие эмоциональные границы.

. Каждый человек должен отвечать за свои чувства. Не нужно никому разрешать срывать на вас гнев или выдавать комментарии, касающиеся вашей персоны. Здоровые эмоциональные границы оберегают вас от чужих обвинений, непрошенных советов. Но не стоит забывать, что вы и сами не должны нарушать чужие эмоциональные границы. Духовные границы . Как вы относитесь к вере? Имеете ли четкие нравственные установки? Вы вполне имеете право оберегать собственные моральные ценности, являющиеся составной частью вашего внутреннего мира. И эти границы никто не имеет права нарушать.

. Как вы относитесь к вере? Имеете ли четкие нравственные установки? Вы вполне имеете право оберегать собственные моральные ценности, являющиеся составной частью вашего внутреннего мира. И эти границы никто не имеет права нарушать. Интеллектуальные границы. Ваш кругозор, личное мнение, мышление. Они принадлежат только вам. Личность решает, что желает разделить с другими, а что закрыто для общего доступа.

Помните, что исключительно вам принадлежат ваши слова и время. Научитесь говорить «нет», когда это необходимо.

Отличительные черты здоровых границ

Здоровые границы не...

определяются для нас посторонними

доставляют дискомфорт

жесткие и неподвижные

10 признаков здоровых границ человека

1. Каждое действие имеет последствия. По отношению к вам были проявлены грубость, жестокость, неуважение, эгоизм: устанавливали ли вы границы? Забравшегося в чужие «владения» должно ждать «наказание». Не важно, в какой форме оно последует. Одного вашего резкого ответа может быть порой достаточно.

2. Правило ответственности. Мы не отвечаем друг за друга. Но не стоит пользоваться чужой безответностью и слабостью. Не все умеют себя защитить. По крайней мере, этому нужно учиться. Поэтому не злоупотребляйте чьей-то добротой.

3. Власть имеет границы. Мы можем иметь власть над определенными вещами, но не в нашей власти менять окружающих. Мы можем лишь изменить собственную жизнь. Не следует брать на себя слишком много.

4. Правило уважения. Если мы стремимся к тому, чтобы окружающие уважали наши личные границы, мы, соответственно, должны уважать их границы. Покажите пример поведения.

5. Право выбора. Человек волен сказать «нет» или «да», повинуясь лишь своим мотивам и интересам. Невозможно любить кого-то лишь потому, что его жаль и он пользуется вашей добротой и расположением.

6. Понимать, какую боль установление наших границ приносит окружающим. Это поможет им тоже изменить что-то к лучшему в своей жизни? Или доставит реальный дискомфорт?

7. Правило проактивности. Мы совершаем активные действия, желая справиться с жизненными трудностями, основываясь на собственных ценностях и потребностях. Проактивные личности защищают свою свободу и могут проявить сопротивление, но при этом не поднимая эмоциональной бури.

8. Правило зависти. Мы никогда не добьемся того, что желаем, если станем определять свои границы, исходя из того, что есть у других. Завистливый субъект не видит своих границ, постоянно пытаясь заглянуть «в чужой огород»

9. Правило активности. Не стоит быть пассивным и ожидать, пока кто-то сделает первый шаг и поможет вам определить ваши же границы. Действуйте сами.

10. Сообщать о своих границах. О вашей границе должны иметь представление окружающие. Необходимо четко давать понять человеку, чего мы желаем и чего не желаем, что станем терпеть и что - нет. Не мешает также дать понять, какие последствия повлечет за собой нарушение ваших персональных границ.

Научиться определять свои персональные границы – это большой шаг на пути к независимости и личной свободе. Но нужно помнить, что каждый человек имеет право на собственные границы, на свой мир, куда нет доступа посторонним. Уважайте чужие интересы. Не позволяйте себе «вторгаться на чужую территорию». Ведь этим вы, может быть, даже невольно, можете причинить дискомфорт и боль другому человеку. А деликатность и такт в общении еще никому не вредили.опубликовано econet

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