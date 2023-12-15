10 качеств мужчин, от которых женщины теряют голову

Какими качествами, по мнению женщин, должны обладать настоящие мужчины? С какими мужчинами удастся построить долгие и счастливые отношения? В этой статье вы найдете ответы на эти вопросы.

Настоящий мужчина: 10 качеств

1. Целеустремленность.

Мужчина, имеющий цель – амбициозный и уверенный в себе. Просто проживать жизнь и не строить никаких планов на будущее могут многие, но только не настоящие мужчины, ведь они точно знают, зачем встают по утрам.

2. Ответственность.

Мужчина должен быть кормильцем и защитником, чтобы близкие всегда ощущали его поддержку. Настоящий мужчина не надеется на удачу, а действует, поскольку думает не только о собственном будущем, но и будущем своих близких. Еще на начальной стадии отношений женщина может выяснить, насколько ответственен ее избранник – если он настроен на серьезные отношения, то прямо скажет об этом.

3. Уважительное отношение к окружающим.

Настоящий мужчина никогда не позволит себе ни к кому относиться грубо и по-хамски, в особенности к девушкам. Со своей матерью он будет поддерживать теплые отношения, а не напоминать ей о том, что давно вырос и не нуждается в советах. Если вы хотите понять какой человек перед вами – послушайте, что он говорит о других.

4. Духовность.

Настоящий мужчина имеет определенные моральные ценности, он никогда не решится на измену, поскольку в его понимании это проявление неуважения не только к партнерше, но и к самому себе. К тому же, хороший мужчина никогда не станет подталкивать свою партнершу к неприятным для нее сексуальным «экспериментам», ему это даже в голову не придет.

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5. Саморазвитие.

Настоящий мужчина не станет сидеть на месте, сложа руки, он будет стремиться узнавать больше новой информации, работать над собой и развиваться. Люди, которые не занимаются саморазвитием, никому не интересны.

6. Постоянство.

Мужчина должен обладать силой воли и умением отстаивать собственные убеждения. Это не означает, что нужно быть упрямым и никогда не менять свою точку зрения, поскольку находить общий язык с таким человеком довольно трудно. Достаточно, чтобы мнение было сформировано по определенному ряду вопросов.

7. Забота о собственном здоровье.

Настоящий мужчина не считает, что плановое обследование – пустая трата денег и времени, он следит за своим телом и всегда старается находится в хорошей форме.

8. Харизма.

Это качество свойственно настоящим мужчинам, ведь они принимают себя такими, какими являются на самом деле, у них нет комплексов и присутствует чувство здоровой самоиронии.

9. Бесстрашие.

Страх – это нормальное чувство, которое испытывают многие мужчины, но не нужно бояться всего и всегда. Взрослый мужчина отдает себе отчет в том, что есть вещи, которые нельзя изменить, поэтому бояться попросту нет смысла. Кроме того, страх мешает достигать поставленных целей, поэтому от него нужно избавляться.

10. Право на ошибку.

Нет в мире людей, которые никогда не ошибались. Настоящие мужчины иногда ошибаются, но признают это и делают выводы. Они легко могут попросить прощения, если знают, что виноваты. Ошибки не мешают им, а напротив, закаляют их характер.

Если ваш партнер обладает такими качествами, значит, вам крупно повезло и перед вами настоящий мужчина, рядом с которым будет спокойно, надежно и комфортно.опубликовано econet

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