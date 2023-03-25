10 мощных техник материализации желаний

Если пассивно ожидать, что ваши желания сбудутся, можно так и прождать всю жизнь. Как подтолкнуть, стимулировать воплощение своей мечты? Для этого существуют техники материализации желаний. Их эффективность подтверждена на практике. И ничего сверхъестественного здесь нет.
Чтобы что-то исполнилось, нужно сначала в это поверить. В основе воплощения желаний лежит закон притяжения. Он гласит, что мы притягиваем в свою жизнь то, на чем сосредоточены. Поэтому, если мы сосредоточены на негативе, ситуация только усугубляется. Если же мы фокусируемся на положительных аспектах жизни и ставим цели на будущее, мы находим способы для их реализации.
Вот 10 техник материализации желаний, которые помогут вам прийти к своим целям и реализовать мечты.
Благодарность - самая здоровая из всех эмоций. Чем больше вы выражаете благодарность за то, что имеете, тем вероятнее у вас будет больше того, за что вы будете благодарны.
Благодарность - это умение быть признательным за настоящий момент. Это касается не только наших мыслей, но и эмоций, которые мы излучаем.
При правильном подходе чувство признательности способно радикально изменить вашу жизнь.
Петля благодарности - это то, что происходит, когда вы погружаетесь в бесконечный цикл энергии изобилия.
Когда вы благодарны, Вселенная отвечает вам, давая вам еще больше того, что можно ценить. Как это работает?
Чувство благодарности привлекает еще больше поводов для благодарности, и вы обнаружите, что ваши желания исполняются быстрее, чем раньше.
Первое, что нужно сделать, это выделить себе 5-10 минут, чтобы представить, за что вы благодарны.
Перечислите 5-10 вещей, за которые вы благодарны, и спросите себя что вы чувствуете, имея тех замечательных людей, материальные или нематериальные ценности в своем настоящем.
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Запишите все, за что вы признательны. Например:
Важно выражать чувство признательности регулярно, чтобы петля работала.
Помните о том, что чем больше вы отдаете, тем больше вы получаете от Вселенной.
Момент, когда мы засыпаем, и когда просыпаемся - две очень важные части нашего дня. Очень важно заложить нужные намерения, чтобы избежать негативного мышления и нежелательных мыслей.
Метод подушки - это продолжение привычных аффирмаций.
Выберите аффирмации, которые вам необходимы для привлечения денег, любви или здоровья в вашу жизнь.
Запишите эти аффирмации на листе бумаги и положите под подушку перед сном.
Почему этот метод работает?
Он помогает запрограммировать наше подсознание во сне.
Позволяет последним мыслям уходящего дня быть позитивными. Это оказывает положительное влияние на состояние сна, которое сохраняется до следующего утра.
Когда вы засыпаете, вы сохраняете намерение, отпуская сопротивление, которое может мешать исполнению ваших желаний.
Этот метод приобрел большую популярность в Интернете.
Все, что вам нужно сделать - это выбрать желание, которое вы хотите реализовать и записывать его 55 раз в течение 5 дней подряд.
Это настроаивает ваше подсознание на ваши цели и желания.
Идея состоит в том, чтобы использовать энергию числа 5, которая в нумерологии символизирует большие перемены и трансформацию.
При этом важно сосредоточить свои намерения на одной цели в течение 5-ти дней и не менять их, чтобы не посылать противоречивые сигналы.
Это необычный, но очень эффективный метод реализации желаний, для которого нужны 2 стакана (или чашки) и вода.
В середине 90-х годов д-р Масару Эмото изучал молекулярную структуру воды и обнаружил, что вода может удерживать разные типы энергии. Когда мы выпиваем воду, мы впитываем энергию, которую заложили в стакан.
Этот метод помогает притянуть ситуации, которые приведут вас к реализации желаемой ситуации.
Метод фильма - простой способ визуализировать свое желание перед его реализацией.
Например, вы богатый парень, который идет по улице в дорогом костюме. Или вы невеста, которая нашла свою любовь после нескольких неудавшихся романов.
Вы можете проделывать это много раз с разными фильмами, которые связаны с тем, что вы хотите воплотить в реальность.
Если вы любите писать, написание сценария может быстро стать вашим любимым методом воплощения желаний.
Метод состоит в том, что вы пишите историю, в котором описываете свое желание.
Писать нужно от первого лица так, как будто оно уже исполнилось.
История должна вызывать у вас положительные эмоции - когда вы в хорошем настроении, вдохновение придет к вам естественным образом.
Если необходимо послушайте бодрящую музыку, выйдите на пробежку или почитайте мотивирующие цитаты, а после этого начните писать.
Например:
Сегодня я выбрал новую машину *марка машины*. Я проснулся рано, и был в приподнятом настроении, постоянно думая о предстоящем приобретении. Когда я пришел в салон я увидел красивый отполированный черный автомобиль с кожаным салоном. Он выглядел даже лучше в реальной жизни и тд.
Вы сами становитесь автором своего сценария, который хотите воплотить.
Аффирмации открывают двери. Это точка отсчета на пути к изменениям. | Луиза Хей
Позитивные аффирмации - еще одна техника реализации желаний. Они представляют собой положительные утверждения или послания себе, которые вы произносите, чтобы подтвердить свою цель или желание.
Когда вы постоянно утверждаете то, что вы хотите, вы заново программируете свое подсознание.
Их можно произносить вслух или про себя, в настоящем времени, как будто у вас уже все есть.
Например:
Аффирмации должны сопровождаться позитивными эмоциями, такими как радость, благодарность и верой в них.
Коробка желаний - это метод позволяющий вам воплощать желаемое с помощью сообщений, фотографий, предметов и других идей, которые представляют собой ваши желания.
Вот несколько идей того, что можно поместить в коробку желаний:
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По мнению Эстер Хикс - автора книг по "Просите и будет дано вам" нам нужно всего 17 секунд чистого, непрерывного сосредоточения, чтобы активизировать процесс исполнения желаний.
Именно 17-ти секунд достаточно, чтобы привести ваше желание в действие. А как только оно окажется в действии, все, что необходимо, это нужный момент.
Метод достаточно простой.
Этот метод быстрый, простой и мощный и чем дольше вы его практикуете, тем больше вы реализуете.
Эта редкий метод был заимствован у известного ученого Никола Тесла.
По мнению Тесла числа 3,6 и 9 являются энергетически мощными числами. По его теории, круг имеет 360 градусов (3+6=9) и сколько бы раз вы не делили круг, вы всегда получите число 3, 6 или 9.
Используя эти числа, вы задействуете силу, которая позволяет вам воплотить все, что вы хотите, в реальность.
Вот как работает этот метод.
Вы можете повторять этот процесс много раз, но желательно в течение 33 дней.
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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