10 ошибок, которые умные люди не допускают дважды

Умные люди относятся к своим ошибкам как к жизненным урокам. Они извлекают пользу из своего опыта и не повторяют былых оплошностей. Вот 10 жизненных ошибок, которые лучше не совершать дважды. Иначе говоря, урок полезно усвоить с первого раза, а не наступать упрямо те же грабли.

Есть 2 типа мышления в плане восприятия своего поражения: фиксированное мышление («А не бросить ли мне эту затею? Все равно ничего не выйдет») и мышление роста («В чем здесь проблема? Надо разобраться, где я мог допустить ошибку, чтобы в будущем это не случилось снова»). Обладатели мышления роста совершенствуются, добиваются успехов, принимая свои ошибки. Люди с фиксированным мышлением игнорируют свои поражения, и всегда пасуют перед препятствиями.

10 ошибок, которые умны люди совершают лишь раз

Никто не застрахован от ошибок, и умные люди – тоже. Но они умеют учиться на своих промахах, просчетах.

Умные люди не допускают повторения этих провальных ситуаций дважды.

1. Верить в то, что чересчур хорошо для правды

Обычных людей без труда увлекают харизматические персоны. Они предлагают свои «быстрые» рецепты успеха. И тут можно запросто попасть в ловушку. Умные люди просчитывают варианты, возможные сценарии событий, прежде чем прийти к какому-то решению, они знают, что никто не настолько хорош, как пытается это преподнести.

2. Ждать лучшего результата, делая одно и то же

Если мы повторяем свои действия, вряд ли результат будет каждый раз другим.

Умному человеку достаточно однажды испытать разочарование из-за несбывшихся ожиданий. И он поймет, что надо менять путь, подход – и тогда произойдут ожидаемые сдвиги.

3. Ждать мгновенных результатов

Любой победе предшествует тяжкий труд, не всегда заметный.

«Волшебная» цепочка «мотивация>действие>результат» прекрасно работает на практике. Умные люди используют мотивацию в любом деле, которое хоть на шаг приблизит к успеху.

4. Бездумно распоряжаться деньгами

Умный человек старается не выходить за рамки своих финансовых возможностей. Он просчитывает семейный бюджет, предвидя неожиданные статьи расходов. А долги и кредиты для него – крайняя мера.

5. Утратить общее видение картины

Умные люди стараются видеть общую панораму событий. Они ставят маленькие цели, которые постепенно приближают их к мечте.

6. Не выполнять «домашнее задание»

Умные люди знают, что в некоторых случаях везение действительно присутствует, и метод «на авось» срабатывает, но не нужно делать на это ставку. Результат будет лишь тогда, когда прилагаются серьезные усилия для выполнения конкретного задания.

7. Прятаться под маской

Как хочется произвести на людей впечатление! Но лицемерие – не совсем удачная стратегия в общении. Зачем подстраиваться под чьи-то стандарты? Умные люди не станут «терять свое лицо», стремясь составить у людей мнение о себе.

8. Стараться всем угождать

Невозможно быть хорошим абсолютно для всех. Чужие интересы, желания, цели не должны становиться для вас приоритетом.

9. Играть роль жертвы

Изображать из себя жертву - для многих удобный ход. Он призван вызвать жалость, желание помочь. Умные люди знают, что это манипуляция, не совсем достойная уловка.

10. Пытаться кого-то переделать

Человек начинает меняться только тогда, когда он действительно хочет этого. Поэтому тратить свои силы, энергию, нервы на то, чтобы сделать кого-то лучше (по нашему мнению), - бесполезное занятие.опубликовано econet

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