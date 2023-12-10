10 признаков, что ваш избранник маменькин сынок

Маменькин сынок - персонаж малосимпатичный. Он вызывает иронию и насмешки. Еще бы: великовозрастный балбес, который абсолютно не приспособлен к жизни, без мамы не может ступить и шагу, зато имеет определенные амбиции и убежден, что солнце светит исключительно для него.

Некоторые мамы не принимают той правды, что их сын давно вырос, возмужал и не нуждается в чрезмерной опеке. Они продолжают вести себя так, будто их «мальчику» до сих пор 5 (10, 13) лет…Мамина забота в жизни – это то, что согревает, умиляет и поддерживает взрослых уже людей. Но как быть, когда материнская гиперопека выходит за все рамки? Когда она в прямом смысле слова выставляет великовозрастного сына на посмешище.

Почему из подающих надежды парней вырастают жизненные (витальные) импотенты? К ним прирос меткий эпитет – «маменькин сынок».

Чем отличается маменькин сынок от психологически зрелого мужчины?

Вот 10 ярких признаков маменькиного сынка:

Он пребывает в вечном поиске – достойной работы, понимающего начальника, достойной спутницы жизни

Стоит заметить, что все его поиски обречены на провал. Еще бы: работать и создавать семью он не в состоянии. А ищет такое место, где у него будет минимум обязанностей.

По этой причине перед маменькиным сынком вечно все вокруг виноваты, его тонкую душу не понимают, не ценят и проч., и проч. Подобные обвинения - метод манипулировать людьми повод и ничего не менять в жизни.

Он без колебаний принимает деньги от женщин: у мамы, супруги, сестры, любовницы

И не испытывает при этом стыда. Отнюдь, он убежден, что ему остаются должны. Потому что своим появлением на свет он осчастливил этот мир. Вот так. Бездоказательно.

Маменькин сынок, как правило, подвержен пагубной зависимости

Обычно это спиртные напитки и/или компьютерные игры. Внутри он считает себя неудачником, и его самооценка без конца страдает. Имея мировоззрение мальчика в теле зрелого мужчины, маменькин сынок проживает безответственную жизнь. Это тяжело признать. Проще уйти от реальности каким-либо способом.

Он постоянно цитирует маму

«Моя мама говорит, что…». «Мама не одобрила бы это». Не все могут разделить его мнение, что любимая мама является незыблемым авторитетом.

Ее имя первое в перечне телефонных звонков

Нет ничего плохого в том, что некоторые мужчины поддерживают с матерью теплые отношения, проявляют уважение. Психологи убеждены, что такие мужчины проецируют подобное поведение на других женщин. Дружба матери и сына – это прекрасно. Если она не выходит за рамки. Ничего хорошего нет в том, что дорогая мама хочет знать о каждом шаге сына, его передвижения. Стремление контролировать великовозрастного ребенка может стать патологичным.

Даже его белье – забота мамы

Он не знает, на какой полке в шкафу лежат его трусы или где вообще находятся чистые носки…Материнская опека простирается даже на вопросы, связанные с нижним бельем.

Он всегда будет на стороне матери

Можно только посочувствовать спутнице жизни маменькиного сынка. Авторитет матери для него незыблем. Она на первом месте всегда и везде. Поэтому ее мнение незримо витает в семье сына.

Он без сравнивает жену и маму

Мама лучше готовит, ведет хозяйство, проявляет заботу и проч. Сравнение явно не в пользу жены. Вопрос в том, насколько у нее хватит терпения.

Решение мамы – закон для него

Есть такой анекдот: «Сынок, у тебя должно быть свое мнение! И сейчас мама тебе его расскажет…» Этим все сказано. Мать принимает важные решения, а сынок не имеет права голоса. И его это вполне устраивает.

Он и в 30 материально зависит от мамы

Супер – вариант - живет вместе с мамой. Или практически по соседству. Таким образом он избавлен от бытовых и прочих неприятных сложностей. А мама удовлетворяет свои амбиции, создавая впечатление собственной незаменимости.

Маменькиных сынков создают матери. Опекают, лелеют, решают все их проблемы и ограждают от жизненных трудностей. А, когда приходит время, с рук на руки сбывают их супругам. Чтобы теперь уже они холили, лелеяли и оберегали от жизненных бурь бесценного мужчину. Если вам досталось подобное «сокровище», наберитесь сил и терпения, чтобы выстоять в борьбе за свое семейное счастье.*опубликовано econet

Иллюстрации Felipe Posada

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet