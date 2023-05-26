10 признаков НЕ вашего мужчины + ТЕСТ

Признаки, которые указывают на то, что этот точно мужчина вам не подходит. Проверьте себя, пройдите тест на совместимость!

В начале отношений вы настолько ослеплены влюбленностью, что можете не замечать, что на самом деле не подходите друг другу. И речь не о мелочах или каких-то не совместимостях, а о серьезных моментах, которые нельзя игнорировать.

10 признаков, которые говорят, что партнер вам не подходит

Существует несколько признаков, по которым уже на первом свидании можно понять, что мужчина вам не подходит:

1. Запах, исходящий от него Вам неприятен;

2. Вас передергивает, когда он дотрагивается до вас;

3. Вам не нравится, как он смотрит на Вас;

4. Вам неприятно смотреть на его рот, зубы;

5. То, о чем он говорит, вызывает у Вас насмешку;

6. Вы чувствуете дискомфорт в какой - либо области Вашего тела;

7. Вам хочется отвлечься на телефон, выйти на улицу;

8. Вы невольно отстраняетесь, когда он пытается Вас приобнять;

9. Вам не интересно то, о чем он говорит;

10. Вы избегаете смотреть ему в глаза.

Самые главные из них - телесные ощущения и запах. Если даже Вы разделяете его взгляды, а тело кричит "НЕТ" - это не Ваш мужчина.

Ну, а если у Вас остались сомнения, подходят ли вам отношения, в которых вы находитесь, предлагаю простой и очень показательный тест, которым поделилась со мной в свое время известный психолог, автор книг по созависимости Валентина Дмитриевна Москаленко.

Вот сам тест:

Спросите у своего мужчины, как он представляет свое будущее через год, через пять лет. Внимательно выслушайте ответ.

Если в его планах на будущее Вы не фигурируете, не планируется и совместная активность (построим дом, поедем заграницу, родим детей и т. д. ), то, скорее всего, Ваши отношения недолгосрочны.

Второй вариант этого теста (проверяем своё отношение к мужчине):

1. Представьте свои отношения с нынешним мужчиной через год, два, пять лет.

2. Собирается ли картинка вас как пары? Либо возникает образ, как Вы реализуете свои цели самостоятельно.

3. Бывает и так, что при выполнении теста всплывает образ другого мужчины. О чем это говорит, догадайтесь сами.

Конечно, любые тесты несут в себе погрешность. Нельзя сказать на все сто процентов, что так оно и будет. Для большей достоверности попробуйте повторить его несколько раз спустя некоторое время и смотрите, меняется ли что-то в Вашем отношении.

Советую записывать и зарисовывать результаты, потому что подобный материал быстро забывается и уходит в бессознательное - это механизм психологической защиты от изменений.

P. S. Все написанное также применимо к женщинам.опубликовано econet

Автор Евгения Каблама

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet