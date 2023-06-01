10 признаков того, что ваши отношения с мужчиной обречены

Ваши ОТНОШЕНИЯ с мужчиной совсем не такие, какими вы себе представляли для счастья? Возможно, они обречены на расставание. ✅Как распознать такую ситуацию вовремя, чтобы не страдать в дальнейшем - узнайте из этой статьи.

Если слово «обречены» кажется вам слишком трагичным, давайте заменим его на «у этих отношений нет будущего». Очевидно, что если вы с партнером психологически несовместимы до бешенства или сексуальная гармония никак не достигается, то финал таких отношений близок. Но каждая женщина на личном опыте может привести пример, когда все могло бы сложиться, но… И каждое это «но» бывает роковым. Если хотя бы один из перечисленных ниже десяти признаков – это ваш случай, будьте внутренне готовы. Чтобы переживать потом не как трагедию, а как мелодраму.

Когда отношения обречены

1. К этому вели обстоятельства вашего знакомства

Кажется вам справедливым или нет, но для большинства мужчин эти обстоятельства имеют значение. Если они романтичны, если вы вызвали у него не только желание, но и уважение, если об этих обстоятельствах он мог бы честно и с удовольствием рассказать своим детям – то для развития отношений это большой плюс. А если, кратко говоря, вы достались ему слишком легко, он скорей всего не сможет оценить вас по достоинству.

Может, конечно, быть так, что вы однажды познакомились в баре или на улице и с тех пор не расставались. Но для этого вы должны быть поистине незаурядной женщиной, а он — в вашем лице найти то, о чем всегда мечтал. Это совпадает крайне редко.

2. Вы не честны друг с другом

Не рассказывать о себе всей правды – это нормально. Подноготную человека знать никому необязательно. Но когда партнер хочет демонстрировать только некую презентационную сторону, умалчивая или утаивая все остальное – это как минимум повод насторожиться. Более того, психология человека такова, что он начинает избегать того, кто уличил его в потребительских намерениях или в обмане. И ему становится неважно, готовы ли его простить. Хотя понятное дело, что если мужчина, например, обманул вас, что холост, а вы его простили, то часть вины за развитие этого сценария ложится и на вас.

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3. Ваш партнер не берет на себя инициативу

То есть он не пресекает разговоров о совместных планах, но и сам не предлагает ничего из того, что говорило бы о серьезности его намерений. Мужское начало по природе своей активно, и если в отношениях оно не реализуется (секс в расчет не берем), то значит, мужчине не больно-то и надо их развивать. Бывают, конечно, тупенькие и пассивные по натуре, но тогда вопрос, устраивает ли вас такой вариант. Рано или поздно все равно ведь взорветесь.

4. Один из вас хочет не познавать другого, а манипулировать им и контролировать его

К сожалению, это встречается очень часто. При этом пол значения не имеет. Люди склонны друг другом манипулировать, когда есть такая возможность. Но это не должно быть доминантой в отношениях, когда искренность уходит на задворки сознания, а быть собой становится невозможно. Тогда либо возникает жесткая зависимость, либо это надо пресекать на корню. Например, как бы ни был хорош герой Микки Рурка в фильме «9 12 недель», отношения дольше этого срока не продлились.

5. Вы ведете себя неправильно в его отсутствие

Под «неправильно» следует понимать вредные привычки и разного рода зависимости, которые выходят на первый план, дабы создать иллюзию заполнения пустоты. Например, у вас есть вредная привычка часами смотреть сериал, который ничего вам не дает, пожевывая что-нибудь калорийное. Или вы курите как паровоз, гоняя думки, вместо того чтоб отвлечься и сходить на фитнес. Или, тщетно прождав Его звонка, едете «отрываться» с приятельницей в баре, дабы удовлетворить свою зависимость от мужского внимания. Или звоните своему бывшему… В общем, каждая женщина знает, когда она ведет себя неправильно. Это говорит о психологических проблемах, либо в вашей паре, либо у вас лично. Поэтому вовремя отмечайте «тревожные звоночки»!

6. Ваш партнер не разделяет с вами чувства и эмоции

Бывает так, что люди проводят вместе время: ходят в рестораны, клубы, кино и даже на спортивные матчи. Вместе посещают вечеринки и посиделки со знакомыми, словом – тусуются. Но по прошествии времени (иногда длительного) один из них отдает себе отчет, что они ни разу не поговорили по душам и не выходили на тот уровень общения, при котором люди по-настоящему интересны друг другу и понимают друг друга. А на этом уровне как раз и происходит обмен чувствами. Тогда выясняются и общие ценности, а тусуясь, можно поздновато выяснить, что общего у вас слишком мало для счастья.

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7. Вы посягаете на личное пространство своего партнера

Есть немало способов сделать так, что мужчина начнет тяготиться этими отношениями. Начиная от банального переезда на его жилплощадь (большинство мужчин очень быстро выясняют, что были к этому не готовы) и заканчивая эмоциональным шантажом. Нормальному человеку нужно пространство, воздух, ощущение своей самости. А многие мужчины не выносят даже намека на то, что их «заарканили» и теперь будут дрессировать. К сожалению, забыв об этом, можно совершить роковую ошибку.

8. Вы не совпадаете и не дополняете друг друга

Мало ли чего каждый из нас хочет от отношений! Причем ожидания есть на разных уровнях: материальном, социальном, эмоциональном, духовном… Бывают люди настолько разные, что со стороны удивительно, почему они вместе. Значит, они друг друга дополняют. Бывают настолько похожие, что даже выглядят как брат и сестра. Значит, они совпадают. В идеале – и то и другое. Но если вы, например, трепетная и глубокая натура, а он эмоционально туп и холоден, то о какой гармонии и каком будущем этих отношений может идти речь?

9. Он не уважает женщин

Порой это выясняется лишь в процессе отношений. Например, многих привлекает образ этакого брутального самца, а о том, что этот самец может ни во что не ставить женскую личность, поддавливать и даже применять насилие, до поры до времени не задумываются.

Бывают и другие примеры неуважения, например, со стороны хронических неудачников, тех, кому не повезло с воспитанием, просто тех, у кого «съехала крыша»… Но конечно, если вы понимаете, что он не уважает лично вас, ничего хорошего от этих отношений не ждите.

10. Вы не Его Женщина

И не думайте, что это ваша вина, вообще не загоняйтесь на эту тему! Ведь когда вы понимаете про кого-то, что это не ваш Мужчина, вряд ли он в этом виноват. Просто вы созданы не друг для друга. В ваших силах лишь, вступая в отношения, обеспечить такой вид связи, который он и захочет, да не сможет испытать с кем-то еще. Тогда по крайней мере он будет вспоминать вас с печалью, но улыбкой и благодарностью…опубликовано econet

Автор Валентина Мовилло

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