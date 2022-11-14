10 признаков того, что вы СЛИШКОМ стараетесь УГОДИТЬ другим

Для многих желание угодить проистекает от проблемы с самоуважением. Такие люди надеются, что соглашаясь на все просьбы, они смогут почувствовать себя принятыми и любимыми.

За многие годы ко мне обращалось бесчисленное количество людей, стремящихся угодить окружающих. Но еще чаще такие люди страдают совсем не от этого. Их желание сделать других счастливыми обычно является симптомом более глубокой проблемы. Некоторые «человекоугодники» имеют историю жестокого обращения в детстве. Когда-то они решили, что лучшей надеждой на хорошее отношение станет попытка угодить людям, которые плохо обращаются с ними. Со временем, такое поведение становится их образом жизни. Многие «человекоугодники» путают стремление угождать людям с добротой. При обсуждении их нежелания отказать кому-то в просьбе об одолжении, они оправдываются: «Я не хочу быть эгоистичным» или «Я просто хочу быть добрым». И они позволяют другим пользоваться ими.

Вы - человекоугодник?

Привычка угождать окружающим может стать серьезной проблемой. Это привычка, которую трудно изменить.

1. Вы притворяетесь, что соглашаетесь со всеми

Вежливо выслушивать мнения других людей – даже когда вы не согласны с ними – это хороший социальный навык. Но притворяться, что вы согласны, потому что хотите понравиться окружающим, может вылиться в поведение, которое идет вразрез с вашими ценностями.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

2. Вы ощущаете ответственность за то, как чувствуют себя другие люди

Полезно понимать, как ваше поведение влияет на других. Но думать, что вы обладаете властью сделать кого-то счастливым – проблематично. Это дело каждого человека – принимать на себя ответственность за свои собственные эмоции.

3. Вы часто извиняетесь

Вы обвиняете во всем себя, или боитесь, что другие будут винить вас, в любом случае частые извинения – сигнал больших проблем. Вам нет необходимости извиняться за то, что вы – это вы.

4. Вы чувствуете, что всем должны

Вы сами решаете, как тратить свое время. Но если вы – «человекоугодник», есть большая вероятность, что ваше расписание наполнится делами, которые другие люди хотят, чтобы вы сделали.

5. Вы не можете сказать: «Нет»

Вы или говорите «да» и идете до конца, или позже оправдываетесь, притворяетесь и сбегаете, чтобы увильнуть от взятых на себя обязательств, но в любом случае вы не достигаете ваших целей.

6. Вы чувствуете дискомфорт, если кто-то сердится на вас

Просто потому, что кто-то вне себя, не обязательно означает, что вы сделали что-нибудь не так. Но если вы не можете смириться с мыслью, что кто-то вами недоволен, вы слишком часто идете на компромисс со своими ценностями.

7. Вы ведете себя таким образом, чтобы быть похожим на других

Это нормально для человека - проявлять разные стороны своей личности. Но «человекоугодники» при этом жертвуют своими целями. Исследования показывают, что такие люди чаще демонстрируют самодеструктивное поведение, если считают, что это поможет другим чувствовать себя удобнее в социальных ситуациях. Например, «человекоугодники» едят больше, если думают, что это сделает кого-то (например, хозяина дома) счастливым.

8. Вам нужна похвала, чтобы чувствовать себя хорошо

Хотя похвала и добрые слова могут порадовать каждого, «человекоугодники» зависят от чужих оценок. Если ваше самоуважение основывается исключительно на том, что другие думают о вас, вы только тогда будете чувствовать себя хорошо, когда другие осыпают вас комплиментами.

9. Вы идете на многое, чтобы избежать конфликта

Одно дело не начинать конфликт. Но избегать конфликта любой ценой означает, что вы не можете постоять за себя, идеи, в которые вы верите, и людей, которыми вы дорожите.

10. Вы не признаете, что ваши чувства задеты

Вы не можете сформировать подлинные отношения с людьми до тех пор, пока не будете готовы высказаться открыто и признаться, что ваши чувства больно задеты. Отрицая, что вы злитесь, грустите, смущены или разочарованы – даже когда вы сильно эмоционально задеты – вы обрекаете отношения оставаться поверхностными.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Как освободиться от «человекоугодия»

Хотя важно произвести впечатление на босса и показать, что вы приятный и исполнительный сотрудник, раболепное и подобострастное поведение может иметь негативные последствия. Вы никогда не раскроете свой потенциал, если будете пытаться угодить всем на свете.

Начните освобождаться от привычки угождать другим, попробовав говорить «нет» на незначительные просьбы.

Выражайте ваше мнение по поводу чего-то простого и очевидного.

Займите твердую позицию в отношении того, в чем вы убеждены.

Каждый такой шаг поможет вам обрести больше уверенности в вашей способности быть собой.опубликовано econet.ru.

Amy Morin

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet