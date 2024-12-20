10 самых важных вещей, которые мы можем сделать для близких

Близким людям бывает нужно от нас всего-то чуть-чуть внимания, заботы и душевного тепла. И в наших силах дать им всё это. Иногда простые вещи могут быть необычайно важными. Например, внимательно выслушать, сказать правду или простить.

Автор этих советов, тренер по личной эффективности Лори Дешен (тренер по личностному развитию, основатель сообщества Tiny Buddha) считает, что жизнь — это в первую очередь люди, которые нас окружают. Рядом обязательно должно быть несколько человек, которые видели нас в неприятных, неловких ситуациях и всё равно продолжают поддерживать. Это даёт чувство безопасности и надежду на лучшее. При этом, по её мнению, в отношениях важно не только принимать поддержку, но и оказывать её.

Станьте надёжной опорой для тех, кто вам дорог

Человек, который следует этим правилам, — друг, которым я хочу быть и которого я хочу иметь. Потому что всем людям нужно немного любви.

1. Быть рядом по-настоящему

Отложите телефон и поставьте его на беззвучный режим. Если вы не суперагент, которого каждую минуту могут вызвать для спасения мира, сообщения и почта едва ли могут быть важнее человека, который сейчас рядом с вами. Полностью сосредоточьтесь на нём.

2. Слушать внимательно

Иногда в разговоре мы уделяем больше внимания своим реакциям, обдумыванию, что и как мы скажем в ответ на реплики собеседника, ожиданию своей очереди говорить. Попробуйте вместо этого внимательно слушать и понимать человека, который вам небезразличен.

3. Говорить правду

Даже если это заставит человека чувствовать себя некомфортно, расскажите о том, что правильно для вас. Не поддавайтесь соблазну скрыть неприятные вещи, чтобы ситуация выглядела лучше, чем есть на самом деле.

4. Принимать человека полностью

У каждого есть недостатки, и нужно быть поистине ослеплённым любовью, чтобы их не замечать. Однако человек становится тем, кто он есть, именно благодаря коктейлю из достоинств и недостатков. И стоит принимать его качества комплектом.

5. Истолковывать ситуацию в пользу собеседника

Вместо того чтобы думать о человеке худшее, дайте ему возможность прояснить ситуацию. Может, он не хотел быть грубым или задеть ваши чувства. Или вы неправильно отреагировали на его слова или действия, потому что у вас был плохой день. Или он затронул болезненную для вас тему. Перестаньте предполагать и переспросите, что он имел в виду.

6. Прощать

Не нужно трансформировать все обиды в камни, которые вы припрячете за пазухой. Если речь идёт о мелочах, просто уничтожьте огорчение, которое нанёс человек, в ментальном шредере и забудьте. Если обида велика, обсудите её, расскажите, что вас огорчает и как вы вместе можете исправить ситуацию.

7. Восхищаться вслух

Рассказывайте человеку, за что вы его цените, даже если эти поступки даются ему без всякого труда. Хвалите его, потому что он удивителен и должен знать об этом.

8. Отдавать без оглядки

Дарите любовь, поддержку, понимание. Отдавайте вещи, если они могут быть ему полезны. Иногда лучше переусердствовать с заботой, чем не проявить её.

9. Оставаться беспристрастным

Не судите о человеке по тому, каким он кажется и какое впечатление на вас произвёл. Дайте ему проявить себя, показать, во что он верит, чего стоит.

10. Любить несмотря ни на что

Даже если друг, партнёр или член семьи упрям, капризен, любите его. За широкими обобщениями и мелкими мыслями важно не упускать из виду, что ваш близкий — хороший человек, который делает всё возможное, чтобы существовать в этом неидеальном мире.

У каждого бывают стрессы и срывы, ситуации, когда всё достало. В эти моменты мы чувствуем себя потерянными. Но ощущение того, что кто-то верит в нас, помогает помнить, что мы не одиноки.опубликовано econet

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