10 сигналов, что с вашими отношениями что-то не так

Отдавать всё, ничего не получая взамен? Все хотят не только любить, но и быть любимыми. Но порой происходит обратное: мы чувствуем себя ОДИНОКИМИ, даже находясь рядом с партнёром.

Отношения всегда подразумевают, что вы и отдаёте, и получаете что-то взамен. Но, как правило, всё обстоит намного сложнее. Дело в том, что если один из партнёров – более ласков и нежен по своей природе, то однажды он или она может с удивлением обнаружить одну не совсем приятную вещь. Речь о том, что он, как оказывается, отдаёт намного больше любви и тепла, чем его партнёр.

10 признаков, что ваши отношения развиваются неправильно

Это происходит как бы само собой, естественно. Добрые и ласковые люди даже не задумываются о том, что отдают в разы больше, чем получают. Это является сутью их природы, частью их самих.

Они – всегда рядом, готовы помочь и подставить плечо в тяжелые времена. Более того, такое поведение они считают абсолютно естественным, полагая, что нет ничего плохого в том, что кто-то отдаёт больше, а кто-то меньше. К сожалению, всё обстоит совершенно иначе: отдавать очень много – совсем не означает, что со временем ваши труды кто-то оценит, и вы будете получать взамен хоть что-то.

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Когда один из партнёров отдаёт намного больше, чем получает взамен – это может привести к серьёзным проблемам в отношениях. Как правило, речь идёт любви: когда кто-то один любит очень сильно, а получает взамен жалкие крохи любви.

Такая ситуация не может долго оставаться незамеченной. Проблемы будут нарастать, как снежный ком.

Как же понять, что вы попали в подобную ловушку?

1. Появляется ощущение, что мы застряли в отношениях, они тянут назад

Отношения всегда подразумевают работу обоих партнёров. Каждый из них должен чувствовать, что его нужды не остаются незамеченными и рассчитывает на поддержку.

То есть они хотят не только любить, но и быть любимыми. Но нередко происходит обратное: мы чувствуем себя одинокими, даже пребывая рядом с партнёром. Оказывается, что мы только тем и занимаемся, что отзываемся на все потребности партнёров и нужды, какими бы нелепыми они ни были. При этом они принимают всё как должное, даже не задумываясь, что ведут себя словно дети.

Ещё печальнее, что когда вы попытаетесь «достучаться» до них, то там всегда найдутся оправдания и ложь в ответ.

2. Мы как бы утрачиваем самих себя.

У нас всегда было множество интересов и увлечений, людей, которых любили и с которыми дружили. И вдруг вы неожиданно обнаруживаете, что вокруг – никого и ничего. И произошло это не за день или даже год.

Всё дело в том, что пока мы пытались угодить своему партнёру, жили его потребностями и желаниями, мы пожертвовали всем тем, что всегда было дорого для нас.

Нужна ли такая жертва? Ответ на вопрос, думаю, вы знаете сами…

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3. Мы постоянно пытаемся убедить себя, что чего-то стоим.

Это не правда, что вы не замечаете, сколько всего делаете для партнёра. Замечаете, да ещё как! Но при этом внутри чуть ли не гордитесь этим и полагаете, что именно благодаря вашим стараниям и жертвам отношения держаться на плаву. Что если бы не мы, всё бы давным-давно рассыпалось.

Но и в этом случае вы сами себя загоняете в ловушку: каждый раз, когда возникает необходимость доказывать самим себе свою ценность, отношения дают новую трещину.

4. Мы чувствуем себя виноватыми каждый раз, когда отказываемся что-либо сделать для партнёра.

Большинство людей говорят «Нет» не менее пяти раз на день, совершенно не чувствуя неловкости и не объясняясь-извиняясь. И это нормально.

Это свидетельствует о том, что человек с уважением относится к своим желаниям и к себе самому. То есть он признаёт в первую очередь свои собственные потребности.

В нездоровых отношениях всё происходит не так. Довольно часто нам приходится делать что-то для своего партнёра через силу или вопреки желанию. А если мы всё же осмеливаемся не сделать то, что от нас требуют, чувствуем себя виноватыми и чуть ли не бездушными преступниками.

5. Мы не являемся приоритетом для наших партнёров.

Мы не скупимся на доброту и чувства, прилагая все усилия, чтобы партнёр чувствовал себя действительно особенным и значимым. Но для счастливых отношений одного только нашего желания мало.

Проходит какое-то время, и мы вдруг чётко видим, что не являемся приоритетом для партнёра. Несмотря на то, что он для нас всегда и при любых условиях – №1.

Оказывается он или она относится к нам с не большим вниманием, чем к вазочке в прихожей или зонтику в углу, о котором вспоминают лишь в ненастную погоду.

Партнёру не интересно, что мы думаем, что произошло с нами на работе или где-то ещё. Максимум, на что можем рассчитывать – это на то, что он (она) молча и безразлично выслушает нас, внимательно изучая свой телефон при этом.

6. Мы являемся Мистером или Миссис «Я всё исправлю-сделаю-починю».

Если абсолютно вся работа – начиная от домашней и заканчивая эмоциональной – лежит исключительно на вас, то пришло время всерьёз задуматься об отношениях.

Если вам «посчастливилось» жить с эмоционально незрелым партнёром, то даже не рассчитывайте на то, что со временем хоть что-то изменится.

Он всегда будет ожидать, что вы придёте и сделаете всё вместо него. А иначе зачем вы ему?!

7. Мы никогда не получаем то, чего хотим.

Со временем мы так привыкаем к такому положению дел, что начинаем сами себя обманывать, что «не очень и хотелось».

Это очень скользкий путь: со временем вы полностью подчините свою жизнь партнёру и будете заниматься исключительно тем, что идти на компромиссы, лишь бы ему было хорошо и удобно.

8. Вы чувствуете себя чудовищно уставшим: физически и эмоционально.

Однажды вы посмотрите на себя в зеркало и не узнаете человека в нём. Вы будете чувствовать себя вымотанным, будете выглядеть всегда уставшим.

Самое удивительное, что эту усталость невозможно будет ничем снять. Вы будете спать по 8-10 часов, хорошо питаться, но всё равно будете просыпаться выжатыми, как лимон.

Проблема в том, что кроме физической усталости, вас постигнет ещё более опасная – эмоциональная. А избавиться от эмоциональной усталости без устранения ее причины – практически невозможно.

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9. Мы боимся даже намекнуть партнёру о своих желаниях и потребностях.

Мы начинаем бояться озвучивать свои потребности. Объясняется это тем, что мы уверены, что партнёр всё равно не прислушивается к нам. А того гляди – вообще разозлится и бросит. Это огромная ошибка!

Если партнёр любит вас по-настоящему, то они никогда не бросит только потому, что вы его о чём-то попросили. Однако если вы на самом деле опасаетесь, что он так поступит, с вашими отношениями уж точно не всё в порядке.

10. Начинает накапливаться обида на партнёра.

Мы не можем не осознавать, что с нашими отношениями – определённо что-то не так. Даже если обманываем себя и убеждаем в противоположном. Поэтому со временем в нас начинают созревать обида и злость на партнёра.

Иногда обида достигает таких размеров, что превращается в самый настоящий источник яда, который разрушает нашу психику. Когда вы только отдаёте в отношениях, ничего не получая взамен – это мощнейший удар по чувству самоуважения и чести. Перенести такое – никому не под силу.

Запомните: если переполняют раздражение и разочарование в партнёре, но вы никак не можете докопаться до причины – это означает, что вы слишком часто идёте на компромисс. опубликовано econet

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