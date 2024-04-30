10 способов исцелить РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ

Когда те, кого вы ЛЮБИТЕ, бросают или покидают вас, вы остаетесь с разбитым сердцем. Но это не должно помешать вам полюбить снова.

Влюбиться очень легко, а восстановиться после несчастной любви бывает гораздо сложнее. Особенно, если вы надеялись, чтобы ваши отношения будут длиться вечно. Вылечить разбитое сердце очень нелегко. Нельзя вот так взять, щелкнуть пальцами, произнести волшебное заклинание и заставить себя перестать страдать. Отвергнуть любовь – не выход.

10 советов, которые помогут продолжать жить дальше

1.Не обходите боль, пройдите сквозь нее.

Трудно жить с трещиной в сердце, но это то, что необходимо сделать. Вы должны пережить скорбь, чтобы двигаться дальше. Не улыбайтесь сквозь слезы, не подавляйте свое горе. Если вы прячете страдания, которые терзают вас изнутри, вы вновь столкнетесь с ними, словно попав в центр водоворота. Пережив горе, вы закалитесь и станете сильнее. И тогда боль потеряет свою власть над вами.

2. Разделение и независимость.

Попытки заполнить пустоту, когда вы торопитесь вступить в новые отношения или отчаянно хотите вернуть прежнего любовника, мешают здоровому разделению. Будда учил, что привязанность заставляет страдать. Поэтому прямой путь к счастью и умиротворению – это разделение.

Есть короткая притча о старом садовнике, который обратился за советом к монаху: «Позволь спросить тебя: «Как я могу почувствовать освобождение?». Великий Монах ответил: «Кто связал тебя?». Старый садовник ответил: «Никто». И монах сказал: «Тогда зачем ты ищешь освобождения?».

Когда печаль заполняет ваше сердце, повторяйте мантру: «Мне не нужен никто и ничто для того, чтобы быть счастливым». Когда вы горюете по утрате, трудно поверить, что вы можете быть счастливым и без того человека в вашей жизни. Но вы можете. Это творческая работа – заполнить возникшую пустоту, и вы способны на это – при помощи своей внутренней силы.

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3. Перечислите свои сильные стороны.

Эта техника поможет вам, когда вы чувствуете себя побежденным. Клиенты реабилитационного центра, проходящие курс лечения от зависимости, говорили себе: «Я сохраняю трезвость вот уже двадцать лет! Слабаку ни за что бы не удалось это!», «Я все еще здесь, живой, и это после 18 месяцев суицидальных мыслей» или «Я не выкурил ни одной сигареты с прошлого года». Называйте свои сильные стороны вслух, под энергичную, вдохновляющую музыку. Дослушав трек до конца, вы решите главную задачу: перейдете от печальных воспоминаний к действиям.

4. Позвольте себе немного пофантазировать.

Горе не было бы горем, если бы мы не стремились и не тосковали по человеку, которого только что потеряли.

Если вы пытаетесь выбросить эти фантазии из головы, приказывая себе: «Я не собираюсь мечтать о ней» или «Я больше не буду думать о том, как мы занимаемся сексом», ваше состояние ухудшится еще больше. В одном давнем исследовании группе испытуемых разрешили думать о чем угодно, только не о белом медведе. Угадайте, о чем думали все? Конечно, о белом медведе!

5. Помогите другим.

Когда вы испытываете душевную боль, естественное обезболивающее – это перестать быть поглощенным только своими страданиями. Когда вы обращаетесь к другому человеку, особенно если он попал в похожую ситуацию, – вы забываете о себе в это мгновение. Вам обоим становится легче.

6. Смейтесь и плачьте.

Смех лечит также, как и плач. Вы думаете, это просто совпадение, что вам становится легче после того, как вы выплакались? Есть много физиологических причин, которые влияют на целительную силу слез. Эмоциональные слезы (в отличие от рефлекторного слезотечения, когда вы режете лук) выводят из организма токсические вещества и снимают стресс. Так что возьмет коробку с бумажными салфетками и вдоволь поплачьте.

7. Составьте список «хороших и плохих дел».

Вы должны четко представлять, что улучшит ваше настроение, а что заставит рыдать. Слежка за аккаунтом бывшего любовника в Facebook, где он только что опубликовал шикарные фото своей новой подруги, не прибавит вам оптимизма, поэтому смело помещайте это занятие в список «Даже не пытайся», как и телефонные звонки общим друзьям, чтобы разузнать о нем побольше. Зато в список «Почувствуй себя великолепно» вы можете добавить: удалить все письма и сообщения от бывшего, продать кольцо, которое он подарил вам (и потратить эти деньги на веселое путешествие с друзьями), выпить кофе с подругой, которая не была знакома с ним (чтобы убедиться, что его имя не возникнет в разговоре).

8. Тренируйтесь.

Физическая переработка горя – с помощью бега, плавания, прогулок или бокса – даст вам немедленное облегчение. Это произойдет на физиологическом уровне, поскольку упражнения снижают активность серотонина и норадреналина, стимулируя рост нервных клеток. Вам станет лучше и на эмоциональном уровне, поскольку вы ощутите себя хозяином своего разума и тела. Кроме того, занимаясь боксом, вы можете представить образ виновника ваших страданий, и как следует пнуть его ногой. Разве это не приятно?

9. Создайте новый мир.

Если ваш мир и мир вашего бывшего тесно пересекались, общие друзья, которые видели его на прошлой неделе, решат, что должны рассказать вам об этом.

Создайте собственный мир – полный новых друзей, которые не узнают вашего бывшего в толпе и понятия не имеют, как его звали в детстве. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы попробовать что-нибудь новое – курсы дайвинга, занятия живописью, книжный клуб, ведение блога. Запрограммируйте ваш мозг на новый старт... без него!

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10. Обретите надежду.

Есть одна эмоция, которая сильнее страха - это прощение. Мужчина средних лет, у которого были сложные отношения с отцом, рассказывал, как уже находясь у смертного одра отца, он помирился с ним. В этот момент он перестал бояться потерять его.

Прощение требует надежды. Мы хотим верить, что все изменится к лучшему, а ноющая пустота, которая сопровождает вас везде, чем бы мы ни занимались, не останется с нами вечно, и однажды мы вернем себе радость жизни. Надежда заставляет нас верить, что печаль пройдет, если вы попытаетесь, несмотря ни на что, жить дальше, и тогда ваша улыбка перестанет быть вымученной. Чтобы простить и преодолеть страх, нужно обрести надежду.

Если наше сердце изранено и разбито, у нас есть две возможности: мы можем захлопнуть его навсегда, или открыться любви снова.

Если вы не только требовали, но и щедро дарили любовь, те, кто вам дорог, никогда не оставят ваше сердце, даже если смерть разлучит вас. Боль отвержения, ухода или потери может стать благодатной.опубликовано econet

By Therese J.Borchard

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