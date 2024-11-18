10 способов, которые помогут запомнить все

Далеко не все, к сожалению, могут похвастаться феноменальной памятью. Но существуют способы, которые помогут вам хорошо и надолго запомнить прочитанное. Как не забыть выученное перед экзаменом, да и в обычной жизни - тоже.

Запоминание – ценное и практически необходимое качество для всех. Оно имеет значение не только в интеллектуальной сфере, но и в нашей обыденной жизни. Поэтому способность к хорошему запоминанию может очень вам помочь. Предлагаем 10 элементарных способов запомнить всё, что вам пришлось выучить. Особенно актуально для студентов.

10 подсказок для лучшего запоминания

1. Зубрежка уже не актуальна. Или такой вариант: вы лихорадочно читаете параграфы учебника, веря, что формулы или правила сами собой отложатся в памяти. Существуют более эффективные способы выучить необходимую информацию. Например, метод под названием «припоминание».

Выглядит он примерно так: изучив новый материал, субъект старается собраться и, закрыв нужную страницу, «разложить всё по полочкам». Удобно таким образом вычленить из материала смысловые опорные пункты. Психологи объясняют, что нервные окончания, которые мы напрягаем, стараясь припомнить факт, закон или правило, укрепляются во время тренировок и потом помогают быстрее извлекать из памяти то, что необходимо.

2. Психолог Эббингауз больше ста лет назад занимался проблемой, как лучше запоминать незапоминаемое. Проводя соответствующие опыты, он получил неутешительные для нерадивых студентов результаты: уже в продолжение первого часа забывается около 60% полученной свежей информации, через 10 часов после выучивания в памяти задерживается 35% информации. Психологи заинтересовались опытами Эббингауза и ввели в практику так называемое интервальное повторение: 1-е — непосредственно после прочтения, 2-е — через 20 минут, 3-е — через восемь часов, 4-е — через сутки. Однако, чтобы запомнить схему интервального повторения, вы также должны воспользоваться интервальным повторением, а это не так просто.

Двигаемся далее.

3. Эббингауз, кроме всего прочего, открыл «эффект края». Смысл данного открытия заключается в том, что лучше всего запоминаются данные, находящиеся в начале и/или в конце текста.

4. Интересное или эмоционально яркое запоминается проще. Если вам очень нужно выучить анатомический атлас, вообразите, что вы видите на страницах не скелеты, мышцы и суставы, а привлекательных девушек с этими же суставами.

5. Пытайтесь отыскать собственное решение, прежде чем ознакомитесь с готовым результатом. Используйте практический опыт, опять же, память и мышление. А потом уже с облегчением окунитесь в текст.

6. Фиксируйте важное от руки. Результаты специальных исследований гласят что, записав информацию от руки, мы храним ее в кладовых нашей памяти более надежно.

7. Читайте вслух. Хотя не все оценят мелодичность и громкость вашего голоса, вы не в пример лучше запомните химию, задействовав разные органы чувств (а не только зрение).

8. Перед экзаменом подключите к процессу своих домочадцев. Поймайте брата или бабушку и перескажите им с десяток страниц из учебника. Пересказ способствует укреплению в голове главных пунктов общего содержания и структурированию информации.

9. Сжимать кулаки. Был поставлен эксперимент с 50 волонтерами, который помог доказать, что сжатие правого кулака во время усвоения информации способствует эффективной работе памяти. Когда человек сжимает кулак, в мозгу активируются места, связанные с памятью.

10. Не сидите с книгами сиднем, перемещайтесь из комнаты в комнату. Это необходимо делать не только для того, чтобы не уснуть над фолиантами. Перемена места обучения стимулирует память. В одном из экспериментов специалисты выявили факт, что студенты, изучавшие лексику словаря в двух различных помещениях, отвечали успешнее, чем люди, корпевшие над словарями в одной и той же комнате.опубликовано econet

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