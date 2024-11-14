10+ способов справиться с токсичными людьми

Нам никуда не деться от негативной энергетики некоторых людей. Кто-то из них постоянно жалуется, кто-то пытается манипулировать вами. Своим токсичным поведением они ощутимо портят жизнь окружающих. Как научиться отражать натиск токсичных персон, чтобы не нанести вред своей самооценке, душевному равновесию и телесному здоровью?

Токсичные люди невероятно навязчивы и настойчивы. Прервать контакт с ними довольно сложно, тем более, если вы – робкий человек. Вот секреты общения с «токсинами».

11 правил общения с токсичными людьми

Прислушиваемся к своим чувствам

Токсичного человека не всегда можно сразу «раскусить». Но если вы каждый раз ощущаете себя вымотанным и обессиленным после контакта с определенным человеком, возможно, вам стоит минимизировать или прекратить общение.

Устанавливаем границы

Если на работе или среди знакомых у вас имеется “токсин”, не будьте терпеливы и пассивны. Вы имеете полное право устанавливать свои нормы общения. Сохраняйте удобную для вас дистанцию. Не делайте того, что вам неудобно или доставляет дискомфорт.

Не конфликтуем

Перепалка с токсичным человеком представляет собой мощный поток негативных слов и выражений. Не стоит конфликтовать открыто с этим человеком, лучше игнорировать его и контролировать эмоции. А если без выяснения отношений не обойтись, cделайте это без свидетелей и как можно более спокойно. Нередко такие личности нарочно устраивают «публичные» нападки, им нужна аудитория.

Не пытаемся понять

Стоит ли тратить свои силы и время на выяснение мотивов поведения токсичного человека? Не нужно пытаться найти в себе причину действий токсичного человека, дело не в вас лично, просто вы оказались в пределах досягаемости. Не принимайте на себя проблемы токсичного человека, дайте ему понять, что он сам должен их решать.

Компенсируем позитивными эмоциями

Контакт с позитивными людьми нас вдохновляет и приносит радость. После взаимодействия с токсичным человеком вам просто необходима «порция» положительного настроя. Хорошей подпиткой станут музыка, искусство, книги.

Сохраняем положительный душевный настрой

Токсичные слова и действия людей теряют всю силу перед позитивным настроем человека, его улыбкой. Токсичным личностям некомфортно в присутствии счастливых людей.

Берем на себя инициативу в беседе

Токсичные персоны - талантливые манипуляторы. Но нельзя им позволять делать это. Поэтому важно уметь стремительно перехватывать инициативу в диалоге. Можно ловко переменить тему беседы и сбить с толку собеседника.

Не откровенничаем

«Токсины» могут быть чрезмерно откровенны - это известный способ войти в доверие. В ответ у вас может появиться стремление тоже поделиться сокровенным. И напрасно - помните: все, сказанное вами может быть впоследствии навредить вам.

Будем прямолинейными

Токсичные персоны тяготеют к тихим, интеллигентным, мягким людям, ведь те не могут дать им достойный отпор. Поэтому быть прямолинейным полезно, если вы хотите защититься от токсичных личностей.

Не ждем от человека перемен

Если токсичный человек является вашим родственником, то часто бывает невозможно исключить общение с ним. Но всегда проще выстраивать разговор, если вы осознаете: перед вами человек, который не будет вести себя по-иному. И не ждите, что он осознает и раскается.

Корректируем свои слабые стороны

Контакт с «токсином» может принести вам определенную пользу. Подумайте, почему такие личности вами манипулируют? Может, вы не в состоянии устанавливать границы и имеете заниженную самооценку. Важно изменить отношение к себе, и вы увидите, что подобных людей вокруг вас стало меньше.опубликовано econet

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