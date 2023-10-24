10 вещей, из которых состоят счастливые отношения

Счастливые отношения - мудрый учитель. Они дарят позитивный жизненный опыт и помогают нам строить свою любовь, беречь ее от суровых жизненных бурь. Вот чему могут вас научить счастливые отношения.

Человек в отношениях развивается, становится более зрелым. Он учится строить совместные планы и претворять их в жизнь. Учится прощать и быть терпимым. А еще он стремится к счастью. Но отыскать любовь, тем более вот так, сразу, выпадает в жизни не каждому человеку. Мы ошибаемся, расстаемся и снова ищем свою половинку, чтобы обрести совместное благополучие. Счастливые отношения – это наш учитель.

Счастливые отношения - хороший учитель

Вот чему можно научиться в счастливых отношениях каждому из нас.

Недопонимание неизбежно

Когда вы трактуете мысли или слова партнера по-своему, а со временем понимаете, что он имел в виду совершенно иное, не огорчайтесь. Бесконечные выяснения отношений разрушают последние.

Случится и то, что вы ваши слова в какой-то момент окажутся неправильно истолкованы вашей «половинкой», и вы можете ощутить разочарование. Если такое произошло, не придавайте этому большое значение. Недоразумения трансформируются в проблемы лишь тогда, когда вы сами их взращиваете. Прощайте недопонимание.

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Учиться абсолютному доверию

Как можно делить судьбу с тем, кому вы не доверяете абсолютно и безоговорочно? Если вы имеете сомнения в вопросах верности, честности и правдивости, то это не совсем подходящие отношения. Гармония начинается с искреннего доверия, и когда возникнут определенные проблемы, это доверие поможет вместе справиться с невзгодами и укрепит ваш союз.

Иногда отдыхать друг от друга

Влюбленным (особенно на первых порах отношений) хочется быть вместе круглосуточно. Безусловно, обниматься ночь напролет и проводить друг с другом весь день – очень здорово, но когда в таком случае заниматься насущными делами? Ведь мы все работаем или учимся. Если вы трудитесь в разных фирмах, вам найдется, о чем поговорить за ужином. Когда вы проводите досуг со своими приятелями, а ваш любимый — с его, у вас высвобождается время и пространство для себя самого, и вы снова окунетесь в отношения обновленными. Иногда неплохо поскучать друг по другу и осознать ценность ваших взаимоотношений.

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Поощрять личностный рост и перемены

полноценные отношения предусматривают личностный рост обоих партнеров. Если вы имеете планы, которые требуют оставить работу, чтобы получить еще одно образование, адекватный партнер должен поддержать ваши стремления. Если вы пробуете себя в новых видах деятельности, вы опять же должны иметь поддержку в своих отношениях. И, безусловно, вы тоже должны эту поддержку оказывать. Поддерживайте партнера в поиске новых интересов и занятий.

Компромисс не предполагает поражение

Добиваться компромисса - не означает сдаваться или потерпеть поражение. В реальности все наоборот. Знаете, какой ценой порой дается компромисс? Вы стремитесь все сделать по-своему, так как убеждены, что ваше решение исключительно верное. Точно так же считает ваш партнер по поводу своей позиции. Научитесь быть немного дипломатом. Если партнер прав, скажите ему об этом. Примите его точку зрения или подстройте оба ваших решения друг под друга. Важнее не отстоять свою точку зрения любой ценой, а сберечь отношения.

Уметь признавать собственные слабости

У каждого из нас есть свои недостатки и слабости. Вполне естественно показывать их. Кроме того, для длительных и прочных отношений просто необходимо, чтобы слабые стороны партнера были известны второй половинке. Так удобнее поддержать человека там, где он более всего нуждается.

Определенные вещи возможно только принять, но не исправить

У каждого из нас имеется жизненный багаж. И никто не в силах вернуться назад и все стереть. Поэтому имеет смысл научиться жить со всем этим. Прошлое не исправишь. Поэтому нужно принять все как есть и двигаться дальше.

Прощать и еще раз прощать

Каждый раз, когда между вами происходит конфликт, не ломайте копья, чтобы любой ценой одержать победу. Конфликт – жесткий учитель. Анализируйте, с чего он начался, что послужило спусковым крючком. Простите партнера. Простите и себя тоже. Не стоит таить зло на своего любимого, ведь обида подтачивает отношения.

Ничего не ожидать

Не стройте ожидания, что партнер научится читать ваши мысли, принесет кофе в постель и т.д. Общайтесь. Открыто говорите о своих желаниях. Это поможет партнеру ориентироваться, чтобы быть максимально внимательным по отношению к вам. Меньше ожидаете – меньше разочаруетесь в будущем.

Демонстрировать свои чувства

Самый провальный сценарий в отношениях — это играть в игры (в переносном смысле, конечно). Не дразните партнера каждый раз, не дарите свою любовь и нежность за его «хорошее поведение». Каждый из вас должен чувствовать себя любимым. Вы можете сердиться на него, но он вопреки всему должен чувствовать вашу любовь. Не скупитесь на проявление нежных чувств. Берегите свои отношения. Возможно, человек, который в данный момент находится с вами, и есть ваша судьба. Не потеряйте его.опубликовано econet

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