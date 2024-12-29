10 вещей, которые зрелый мужчина никогда не сделает

Каждая женщина мечтает о том, чтобы рядом был надежный, серьезный и сильный спутник жизни. Для этого он должен по меньшей мере повзрослеть и набраться жизненного опыта. Чего же не станет делать эмоционально зрелый мужчина? Давайте разберемся.

Взрослеют мужчины по-разному. Кто-то обретает зрелость в 18 лет. Кто-то, набравшись жизненного опыта, - годам к 30. А некоторые до конца жизни не вырастают «из коротеньких штанишек».

Как поступает мудрый мужчина

Как узнать эмоционально зрелого мужчину? Какими качествами от обладает? Вот 10 отличительных черт такого человека.

Он не будет критиковать внешность своей дамы

«Тебе не очень идет этот оттенок волос», «А не пора ли, дорогая садиться на диету?» - любящий мужчина не станет акцентировать внимание на недостатках вашей внешности. Может, он говорит подобные вещи, чтобы занизить вашу самооценку? Чтобы никогда не ушли от него?

Он не вторгается в ваше персональное пространство

Вы вольны заниматься любимым делом, общаться с интересными вам людьми и не отчитываетесь любимому в том, где были и с кем. Контролировать вас – ниже его достоинства.

Он не избегает трудностей

Зрелый мужчина встречает любую проблему лицом к лицу, он знает, что жизнь состоит из препятствий, которые надо постоянно преодолевать.

Он не думает, что чувственность - признак слабости

Естественное проявление эмоций для него – это не слабость, а вкус жизни. Он не закомплексован и не прячет эмоции в глубь себя.

Он не живет исключительно нынешним моментом

Зрелый мужчина – не сторонник неоправданного шика. Он никому не пускает пыль в глаза показной роскошью, а старается обеспечить своих близких на перспективу, чтобы смело и уверенно смотреть в завтрашний день.

При нём вы не будете чувствовать себя на заднем плане после его друзей

Для него друзья прежде всего? Это не про зрелого мужчину! Он выстраивает жизненные приоритеты, ориентируясь прежде всего на семью и партнершу.

У него адекватные отношения со своей матерью

Любовь к родителям – это святое. Но когда мужчина каждый раз бежит за советом к маме и позволяет ей звонить по 10 раз в день – это повод насторожиться. Зрелый человек устанавливает четкие границы в отношениях с матерью.

Он уважает вас и не приемлет насилия

Насилие может быть как физическим, так и моральным. Зрелый мужчина не выплескивает на свою партнершу вину за собственные неудачи, неуверенность и агрессию. Он никогда не поднимет руку на женщину и не обидит ее ни словом, ни действием.

Он планирует будущее

Цель зрелого мужчины – всегда двигаться вперед. Его не обескураживают неудачи и собственные промахи. Этот человек имеет план на завтра, на год, на десятилетие.

Он умеет прощать

Зрелый мужчина понимает, что все люди имеют слабости. Поэтому он снисходительно относится к некоторым моментам в отношениях. Этот человек понимает, что многое можно простить, кроме, наверно, подлости и предательства.опубликовано econet

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