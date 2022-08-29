10 вещей, о которых нужно помнить, когда вам хочется всё бросить

Устойчивое развитие бывает тогда, когда вы ступаете шаг за шагом и выполняете намеченное, даже если ситуация становится настолько жёсткой, что кажется, что проще было бы сдаться – вот что такое настоящая любовь. И только такая любовь может сделать мир лучше, а нас сильнее, здоровее и счастливее.

Как-то раз встретились молодые мужчина и женщина. Они посмотрели друг другу в глаза, поцеловались и поняли, что они должны быть вместе всегда. В последующие дни, недели и месяцы всё шло именно так, как они ожидали. Он был совершенен в её глазах, и она была совершенна в его глазах. О, эта величественная гармония молодой любви! Когда две души, которые едва знакомы друг с другом, верят, что они уже знают достаточно для долгой и счастливой совместной жизни. Они думают так, потому что им это подсказывают их эмоциональные сердца.

Когда жизнь становится суровой, помните об этих 10 вещах

Но вы знаете, что будет дальше. Это всегда случается, когда сказочным фантазиям приходит конец. Постепенно эмоции уходят на задний план и уступают место разуму. Влюблённые начинают понимать, что их идеальная пара вовсе не так уж и идеальна.

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Может быть, он узнает, что она не любит танцевать, а танцы для него чрезвычайно важны. Может быть, она узнает, что он никогда не заправляет постель, а для неё это очень важно. Независимо от специфики, наши влюблённые наконец-то начинают видеть друг друга, теми, кем они есть на самом деле – несовершенными людьми. Это поворотный момент, на котором заканчивается эйфория «влюбленности» и начинается испытание настоящей любви.

Люди либо подстраиваются друг под друга и принимают реальность – что настоящая любовь – это не столько радость и совершенство, сколько активная деятельность и терпение – либо они отказываются друг от друга и переходят к следующему кратковременному роману в надежде найти свою идеальную пару, которая будет самим совершенством.

Почему я рассказал вам эту историю?

Потому что колебания чувств в наших романтических отношениях весьма схожи с тем, что мы испытываем в отношении любых важных для нас дел и событий. Маленькая страсть – это всё, что нужно для того, чтобы начать, но чтобы довести дело до конца, нужны настойчивость и терпение.

Конечно, короткие мощные всплески энергии и гигантские скачки кажутся нам замечательными. Но они дают кратковременный результат, который уходит так же быстро, как и пришёл, оставляя нас с внутренней пустотой и невыполненными обещаниями.

Устойчивое развитие бывает тогда, когда вы ступаете шаг за шагом и выполняете намеченное, даже если ситуация становится настолько жёсткой, что кажется, что проще было бы сдаться – вот что такое настоящая любовь. И только такая любовь может сделать мир лучше, а нас сильнее, здоровее и счастливее.

Тяжёлый пример из реальной жизни:

«Я умираю от лейкемии в 23 года. 156 дней назад меня выписали из больницы, чтобы последние несколько недель я могла провести дома. Но теперь я снова возвращаюсь в больницу. Сейчас мои врачи говорят, что появилась надежда. И я просто хочу поблагодарить вас и Энджел, потому что ваш курс «Возвращение к счастью» был моим единственным источником стойкости и вдохновения в самые тяжёлые, одинокие ночи».

Это первый абзац из недавнего электронного письма студентки нашего курса Сьюзан (я печатаю это с её разрешения). Слова Сьюзан продолжают напоминать мне, что суровые обстоятельства время от времени стараются согнуть нас до самого низа. Но если мы сосредотачиваем внимание на позитиве, раскрываем наши сердца для любви и продолжаем идти вперёд шаг за шагом, мы можем справиться даже с теми препятствиями, преодоление которых казалось нам невозможным.

Сьюзан в прямом смысле боролась со всеми препятствиями и постепенно преодолевала их. Её успехи, за которыми мы наблюдали с помощью электронной почты и телефона, казались просто невероятными! День за днём она эмоционально освобождалась от некоторых представлений об идеале, которые когда-то для неё много значили, и таким образом избавлялась от той боли, которую ей приносило несоответствие этим идеалам. В конечном итоге это способствовало тому прогрессу, который она сделала, и появлению новой надежды, о чём и сказали врачи.

Подумайте, как это соотносится с тем «устойчивым развитием», о котором я упомянул чуть выше.

И подумайте о том, относится ли это к вашей жизни...

Ваш ответ всегда значит больше, чем обстоятельства. Лишь крошечная часть вашей жизни определяется совершенно неконтролируемыми обстоятельствами, подавляющее большинство вашей жизни определяется вашей реакцией на обстоятельства.

Цель состоит не в том, чтобы избавиться от всех ваших мучительных мыслей, чувств и жизненных обстоятельств. Это невозможно. Цель состоит в том, чтобы следовать по стопам Сьюзан и изменить вашу реакцию на них прямо сегодня!

Это сделать никогда не поздно. Просто решите, что сделаете всё возможное. Никаких оправданий. Никаких отговорок. Не сожалеть и не сдаваться.

И когда жизнь становится суровой...

... напоминайте себе:

1. В промежутке между «Я попробую ещё раз» и «Я сдаюсь» заключена вся жизнь. Это разница между тем путём, по которому вы идёте, и тем, от которого отказались; это разрыв между тем, кем вы способны быть, и тем, кем вы стали; это тема для тех рассказов в будущем, когда вы начнёте рассуждать о том, как могла бы сложиться ваша жизнь.

2. Не бывает успеха без самоотверженной любви. Любовь – это основа человеческого прогресса. Не сдавайтесь. Полюбите то, что вы делаете, пока не сможете делать то, что любите. Любите те места, где находитесь, пока не сможете быть там, где вам нравится. Любите людей, с которыми вы работаете, пока не сможете быть с людьми, которых вы любите больше всего.

3. Всё, что вы делаете ради любви – несмотря на все трудности – всегда того стоит. Потому что это то, что в конечном итоге определяет вас как личность. Это то, в чём заключается разница между жизнью и существованием, между знанием и его практическим воплощением, между жизнью посредственности и жизнью, полной прогресса и движения.

4. Самое мощное оружие против стресса – это наша способность изгонять одни мысли при помощи других. Тренируйте свой ум, чтобы суметь увидеть серебряные заплатки. Позитивность – это дело вашего выбора. Счастье и эффективность вашей жизни в долгосрочной перспективе зависит от качества ваших мыслей сегодня.

5. Быть позитивным не означает игнорировать негатив, это означает преодоление негатива. Это большая разница, и всё начинается с вашего образа мышления.

6. Жизнь постоянно будет что-то у вас отнимать и что-то дарить. Бывает смешно вспоминать о многих вещах, без которых, как нам когда-то казалось, мы не смогли бы прожить. И как мы влюбляемся в то, о существовании чего даже не знали. Приложите все усилия, чтобы быть готовыми к неожиданностям жизненных поворотов по мере их возникновения. Некоторые из лучших глав вашей жизни будут написаны тогда, когда вы меньше всего этого ждёте. Никогда не сдавайтесь.

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7. Мелкие драмы повседневной жизни не стоят того, чтобы отдавать им все силы. Будьте избирательны в своих битвах. Вы не можете контролировать, как другие люди отнесутся к затраченным вами усилиям. Всё, что вы делаете, и всё, что вы говорите, фильтруется через призму того, что люди переживают в данный момент, и это не имеет к вам никакого отношения. Просто продолжайте, насколько это возможно, делать своё дело с прежней любовью и честностью.

8. Когда ваш брак, воспитание, вера и т.д. сталкиваются с трудностями, это не всегда является признаком того, что вы что-то неправильно делаете. Эти интимные, запутанные аспекты жизни сложны даже в те моменты, когда вы всё делаете правильно – когда вы уделяете им время, идёте на трудные разговоры и ежедневно чем-нибудь жертвуете.

9. Суровые обстоятельства создают сильных людей. Возможно, вы видели лучшие дни, но вы также видели и худшие. У вас может не быть всего того, что вы хотели, но у вас есть то, что вам необходимо прямо сейчас. Пусть вы проснулись разбитым и больным – но вы проснулись. Ваша жизнь не может быть идеальной, но это и хорошо. Значит, вам есть к чему стремиться, и впереди вас ждёт ещё много приятных моментов.

10. Внутренняя сила, мужество и любовь не всегда о себе громко кричат. Иногда эти качества проявляются всего лишь глубоким вздохом и мягким шёпотом в конце дня: «Завтра я постараюсь сделать лучше».

Теперь ваша очередь…

И если вам сейчас приходится за что-то бороться, то знайте, что вы не одиноки. Просто продолжайте прилагать все усилия, чтобы любить, открыто и непрерывно делайте очередные шаги – и, таким образом, продвигайтесь вперёд.опубликовано econet.ru.

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