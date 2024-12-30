10 вещей, от которых нужно избавиться перед Новым годом

Скоро стрелки часов начнут отсчет нового, 2020 года. Мы всегда ждем от новогодних праздников волшебства и радости. Но кое-что можем сделать и сами, чтобы благоприятные перемены не заставили себя долго ждать. Итак, от чего следует избавиться в преддверии Нового года.

1 января в понимании большинства людей – это новая, только что открытая страница жизни. Как часто мы даем себе обещания с вступлением в новый год сесть на диету/бросить курить/записаться в тренажерный зал/начать учить английский…А что можно оставить в уходящем 2020-м, чтобы не тащить ненужный груз в приближающийся 2025 год?

Что следует оставить в уходящем году

Токсичные отношения

Не играет роли, сотрудничество это, дружба, влюбленность или неудачное общение в интернете.

Если вы чувствуете, что определенные контакты не приносят вам удовлетворения и позитива, не обременяйте себя ими. А Новый год – хороший повод начать новые отношения, которые принесут радость.

Старые вещи

В канун Нового года сделайте доброе дело – раздайте старые, ставшие маленькими или просто надоевшие вещи тем, кто действительно в них нуждается. В добавок, вы наведете в доме порядок, избавитесь от неактуальных предметов одежды и найдете повод обновить собственный гардероб.

Неприятные воспоминания

Простите всех, кто, вольно или невольно нанес вам обиду, причинил вред в минувшем году. В Новый год нужно вступать с чистым сердцем, не обремененным гнетом ненужных переживаний. По традиции люди в канун праздника желают друг другу все плохое оставить в старом году. Пусть так и будет!

Бумажные завалы

Гарантийные талоны, чеки из магазинов бытовой техники, которые мы ревностно храним долгое время, квитанции, старые справки и прочие бумаги, которые вам уже никогда не понадобятся. Выбрасывайте все это без колебаний. Порядок в домашней канцелярии – первый шаг к порядку в делах.

Пагубные привычки

1 января начинается новый отсчет вашей счастливой жизни, когда начнут происходить благоприятные перемены. Вступайте в новый год, пообещав себе заняться собственным здоровьем, пересмотреть рацион питания и покончить с вредными пристрастиями, если таковые имеются.

Что еще полезно сделать до наступления Нового года

Отдать долги

Существует примета, которая гласит, что В Новый год не следует входить с долгами. Приведите по возможности в порядок свои финансовые дела.

Навести порядок в компьютере

Уделите внимание почте (наведите в ней порядок), подписках в группах в интернете, почистите кэшированные файлы, удалите ненужные электронные документы, видео и картинки.

Упорядочить рабочее место

Творческий беспорядок – это, безусловно, хорошо. Но пыль с клавиатуры и поверхности стола вытирать нужно хотя бы изредка. Уберите лишние предметы со стола, пересмотрите стопки печатных материалов. Скорее всего, там найдется то, что давно следует отправить в мусорную корзину.

Запланировать отдых

Предусмотрительные люди заранее готовятся к отпуску. Можно определиться с пунктом назначения, забронировать авиабилеты, выбрать отель или ознакомиться с характеристиками круизных лайнеров. Все зависит от того, насколько у вас грандиозные планы на отдых в 2020 году.

Вспомнить, что было хорошего в минувшем году

Жизнь удивительно непредсказуема и разнообразна. На смену неудачам приходит неожиданная радость. Тяжкий труд окупается успехом и признанием. Концентрируйтесь на позитиве. Ведь жизнь – это то, что вы о ней думаете.

Счастливого Нового года!опубликовано econet

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