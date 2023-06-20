Лиз Бурбо: Вы родили ребенка не для того, чтобы его контролировать

Знаете ли вы, что ваши дети являются вашими гидами? Многим родителям сложно принять это утверждение... Однако это так. Это утверждение верно не только для родителей, но и вообще для всех людей в мире.

Знаете ли вы...

... что ваши дети являются вашими гидами?

Многим родителям сложно принять это утверждение... однако это так. Это утверждение верно не только для родителей, но и вообще для всех людей в мире. Дети, с которыми вы соприкасаетесь, или с которыми вы работаете, могут многому вас научить!

Дети нового поколения, эры Водолея, в целом более развиты, чем их родители. Они пришли на землю в этот период, чтобы эволюция человечества была более быстрой. Если бы у нас было время послушать, что они хотят нам сказать, а также вопросы, которые они задают, можно было бы признать, что их мудрость была приобретена на протяжении многих поколений. С юных лет они уже обладают тем уровнем знаний, который люди нашего поколения приобретали многие годы.

Возможно, вы обратили внимание, что дети нового поколения, эры Водолея, часто более эмоционально реагируют? Конечно, ведь именно их реакции помогают нам жить более осознанно. Дети предыдущих поколений никогда бы не рискнули так реагировать и так разговаривать со своими родителями или воспитателями, как это делают современные дети. Именно поэтому я говорю, что они приходят на Землю, чтобы научить нас быстрее продвигаться вперед.

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Итак, если вы действительно хотите развиваться и научиться познавать себя (как правило, это единственное, ради чего мы производим на свет детей), понаблюдайте за тем, что говорят ваши дети и, особенно, что вас больше всего в них раздражает. Например, когда ребенок не проявляет по отношению к вам должного уважения, он хочет сказать вам, что вы ведете так же по отношению к нему, а еще, что вы недостаточно уважаете сами себя. Самое важное — это признать, что то, что будоражит вас в ребенке, представляет собой отношение или поведение, которые вы не принимаете в себе.

Или еще пример: если ваш ребенок постоянно говорит вам, что он может что-то сделать, а вы ему мешаете в этом, вы задерживаете его развитие и, в то же время, это указывает на то, что вы сами себе мешаете это делать. Почему вы боитесь за него? Это говорит о том, что у вас присутствует тот же страх за самого себя. Вы можете обнаружить другой страх, задав себе вопрос, чего вы боитесь для себя, если это страшное событие, страх за вашего ребенка, случится? Мы никогда не боимся за других людей, мы всегда боимся только за себя. Другие всего лишь помогают нам выявить наши страхи.

Бывает ли так, что ребенок говорит вам, что вы вмешиваетесь в его дела? Таким образом, он просит для себя жизненного пространства, необходимого для его эволюции. Он хочет привлечь ваше внимание на тот факт, что вы родили ребенка не для того, чтобы его контролировать, а, скорее, для того, чтобы научиться через него.

Вместо того, чтобы стремиться навязать ему свои верования, помните, что вы даны ему, чтобы направлять его максимально хорошо, как только вы умеете, не забывая также и о том, что этот ребенок имеет право принимать свои решения, не забывая о необходимости нести за них ответственность.

Вы мне возразите: «Не хотите ли вы мне сказать, что я должен разрешить ребенку делать все, что он хочет?». Если он хочет делать что-то, что будет считаться вторжением в ваше пространство, и вы поделитесь с ним, что такое поведение выше ваших возможностей, ему будет приятно уважать вас. Я не говорю о том, чтобы дать ребенку ДЕЛАТЬ все, что он хочет, я говорю о том, что нужно позволить ребенку БЫТЬ тем, кем он хочет. Средства, которые дети используют для того, чтобы БЫТЬ тем, кем они хотят, не всегда приемлемы для нас, но из опыта я знаю, что если вы уважаете своего ребенка, ему будет приятно уважать ваши переделы.

Возьмем, к примеру, подростка, которые разбрасывает свои вещи по дому. Узнайте у него, что это ему дает. Это помогает ему БЫТЬ кем/каким? Хорошо ли он себя чувствует, когда оказывается в комнате, в которой полный беспорядок? Если он настаивает, что да, что это напоминает ему о том, что он свободен делать то, что хочет, узнайте у него, не чувствует ли он, что в семье недостает свободы? Таким образом, вы можете достигнуть компромисса. Кроме того, вы можете объяснить ему, что вы не чувствуете себя свободной/ым в своем собственном доме, когда, приходя домой, он все разбрасывает по дому на своем пути.

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В своей комнате он может делать все, что хочет, так как не вмешивается в ваше пространство, но в других комнатах — нет. Таким образом, вы можете прийти к соглашению, что он свободен делать все, что захочет, в своей комнате, но что вся ответственность за уборку в других комнатах дома лежит на нем, когда он сочтет нужным. В остальных комнатах он должен помогать убирать, как и остальные члены семьи. Таким образом, у него будет так нужная ему свобода. Затем вы должны придерживаться своего обещания, то есть не приходить в его комнату, чтобы наводить там порядок или мыть полы. Вы увидите, как все постепенно начнет изменяться.

Отношения между ребенком и взрослым изменяются, когда взрослый соглашается с мыслью, что он хочет больше узнать о самом себе и, особенно, узнать о тех аспектах в себе, которые он не принимает. Особенно не бойтесь делиться такими мыслями с ребенком. Даже очень маленькие дети понимают этот язык эры Водолея. Они интуитивно знают, что приходят на эту планету для того, чтобы научиться любить себя, то есть принимать, что они могут быть тем, кем хотят, и что они несут ответственность за свою жизнь и за последствия своих решений. И когда родители об этом напоминают, ребенок знает, что это правда.

Помните, что то, что вас в нем раздражает, также раздражает и его в вас. Таким образом, когда один из вас вызывает у другого эмоциональную реакцию, как только вы сможете об этом спокойно говорить, лучшим выходом будет осознать, над чем именно вам обоим нужно работать. И только так вы будете становиться лучшим человеком, только так ваши отношения с самим собой и с другими могут достичь совершенства. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet