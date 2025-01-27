Луч света лучше виден в темноте, а тень на свету. Так и мужское видится ярко на фоне женского. Если хочешь проверить себя, какой ты мужчина, посмотри, как ты относишься к трем главным явлениям женского: природе, неизвестности и женщине.

Пока вы знаете, что мужчины как дети, вы знаете все! ©Коко Шанель

Луч света лучше виден в темноте, а тень на свету. Так и мужское видится ярко на фоне женского. Если хочешь проверить себя, какой ты мужчина, посмотри, как ты относишься к трем главным явлениям женского: природе, неизвестности и женщине.

Когда мужчины хотят быть мужчинами, они стараются в первую очередь быть не женщинами. Напрасно, недостаточность мужского не в женственности, а в незрелости. Невыросший мужчина, мужчина-ребенок – вот место для работы, поле для битвы. Мужчина не тот, у кого яйца, а тот, кто возмужал, все остальное – игра в ложное мужество – мужеложность.

Возмужание неотделимо от женского начала. Наши предки умели делать из мальчиков мужей в три приема. Первый этап – жизнь среди женщин, когда мальчик растет у мамки под юбкой и сосет титьку. Второй этап – без женщин, когда орущего пацана отбирают у мамки и помещают в сугубо мужскую компанию. Там он получает навыки охотника, любовника и отца, то есть навыки, готовящие его к третьему этапу – возвращению к женщине, когда уже зрелый мужчина создает семью.

Я объяснил упрощенно, но смысл понятен – мужчина становится мужчиной только в непосредственном присутствии женщины. Женщина – его зеркало, мотивация и конечный показатель мужественности.

Шаман Аркан Лушвала в своей книге «Время Черного Ягуара» пишет, что потеря связи с мудростью отцов привела к нарушению нормального взросления мужчин. Мы получаем лысину, так и не получив инициации, и строим мир на свой, мальчиковый манер. Мир, построенный мужчинами-мальчиками, далек от рая, в нем становится все труднее дышать и пить, в нем искажены понятия свободы и счастья, в нем торжествует культ денег и силы, а творчество и непохожесть называют слабостью. Самое главное, в нем неуютно женщинам.

Неуютно, потому что мир построен без учета их интересов. Женское начало для ребенка – источник потребления, метафорическая титька. Мальчик только берет, и это нормально, пока он мальчик. Но если «мальчику» за тридцать, а он всё берет? Хватательно-сосательный рефлекс становится разрушительным.

Аркан пишет, что мужчина-ребенок без навыка общения с женским началом чувствует в нем угрозу и стремится его подавить. Одни идут по пути насилия, пытаясь всячески опустить женщину, другие продолжают «сосать титьку», ведут себя, как испорченные дети, манипулируют, требуют повышенного внимания, игрушек, скандалят, если что-то не так.

Две другие ипостаси женского также некомфортны с позиции мужеложности. Неизвестность давится тотальным контролем, долгосрочным планированием. Как покоряют и сосут без устали мать-Сыру Землю, думаю, повторять не надо.

Отголоски насильно покинутой груди слышны в среде мужчин, которых общество по недоразумению или на безрыбье называет настоящими. Офисный планктон вслепую ищет «теплое место», расталкивая соседей, высшим достижением респектабельности считается «присосаться к нефтяной трубе», а победа над конкурентами возвещается громогласным «Соси!».

Культура сосунков продвигает свои ролевые модели. Образы ложного мужества повсеместны, от Голивуда до теленовостей. Мужеложность теперь в цене. А женщины ждут, кто-то жалуется: «мужик пошел не тот», кто-то подстраивается, развивая мужество в себе и гася женственность. Тем временем, мир становится все менее сбалансированным. «Потеря глубочайшего женского начала в современном мире происходит со скоростью вырубки деревьев в лесу», — пишет Аркан.

Что значит истинный мужчина? Профессор Дэвид Д. Гилмор в книге «Мужественность в процессе развития» говорит, что порог мужественности там, где мальчик начинает отдавать больше, чем потреблять.

У мужчин сейчас нет старцев, мудрых отцов, правильных ритуалов. Вместо отцов у нас Рэмбо, вместо инициации – армия, спорт и бизнес. За что зацепиться? Как увидеть свою мужеложность и победить ее? Кто поможет отыскать ту самую, истинную мужественность? Правильно – женщины.

Первым шагом должен быть возврат к женскому началу, принятие «женщины в себе», то есть таких качеств как мягкость, забота, смирение, мудрость, чутье. На этом фоне сами собой проявятся и мужские качества – желание защитить, взрастить, предоставить опору. Не потому что так должны, а потому что иначе не сможем. То есть, через принятие женщины в себе мы сможем взрастить истинного мужчину в себе.

Мужские качества, как и любые человеческие качества, текучи. Их можно развить, проявить, утратить. Как ты узнаешь, насколько ты сейчас мужчина? В женских глазах.

Я, например, научился читать шкалу своей мужественности по малейшим изменениям в поведении жены. Вот я похвалился, и она взглянула на меня с материнской улыбкой – точно, как по-детски с моей стороны. Вот поступил мудро, и ее глаза светятся благодарностью и уважением. Когда я бездарно теряю время и силы, в ее движениях появляется резкость и тревога – мужского в нашей семье убавилось, что делать? Когда достигаю успеха, она становится мягкой. Она меня дрессирует, и как мне это нравится!

Женщины хотят вернуть своих мужчин, взрослых, дающих, чтобы вернуться к себе, в лоно женственности. Аркан сравнивает истинного мужчину с солнцем, на которое можно положиться, что оно непременно взойдет поутру.

В этой надежности мужского внимания и заботы, женщина сможет расслабиться в спокойных водах, расцвести и наполнить мир тем, ради чего она создана – жизнью и любовью.опубликовано econet

Автор Александр Баранов

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