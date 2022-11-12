Если вы делаете эти 4 вещи, это не значит, что вы плохая мать

Если вы говорите нет вашим детям, это не значит, что вы плохая мать. Вы просто обозначаете границы. Запреты являются одной из форм научить их ценить вещи.

Если вы говорите нет вашим детям, это не значит, что вы плохая мать. Вы просто обозначаете границы. Запреты являются одной из форм научить их ценить вещи.

Все мы иногда думаем — я плохая мать. Но что значит быть хорошей матерью? Мы каждый день выбиваемся из сил, стараясь дать нашим детям все самое лучшее. Мы следим за тем, чтобы они правильно питались, заботимся о том, чтобы они ни в чем не нуждались, играем с ними, учим их ходить, читать, исполняем их желания и обнимаем, когда они просыпаются ночью от кошмара.

Но как мы можем быть уверены, что все делаем правильно?

В воспитании детей не стоит стремиться к тому, чтобы стать идеальной мамой или папой, это не нужно ни вам, ни им.

На самом деле, все гораздо проще: мы должны всегда находиться рядом и давать им необходимую поддержку, поощряя при этом их независимость, и конечно делая все, чтобы они были счастливы.

Еще нужно понять одну важную вещь: делать ребенка счастливым, воспитывать его, это не значит давать ему все, что он пожелает, а лишь то, что ему действительно нужно в каждый конкретный момент.

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Такой подход к воспитанию предполагает, что иногда нам приходится говорить твердое «нет» и устанавливать границы. Естественно, это может совершенно не понравиться вашему ребенку, и глядя на его слезы у вас может возникнуть мысль, что вы плохая мать. Однако, это не делает вас плохими родителями.

Давайте поговорим сегодня об этом интересном аспекте воспитания детей.

1. Я не обращаю внимания на его истерики

Вероятно, ваш ребенок уже достиг того возраста, когда он начинает просить у вас разные вещи.

Например, чтобы вы дали поиграть ему свой телефон или планшет, или именно этот десерт после ужина, или игрушку, которую он увидел в гостях у друга… Вам приходится говорить нет, и получив отказ ребенок начинает бурно реагировать — кричать, плакать, пытается драться или падает на землю.

Не стоит чувствовать себя плохой матерью, если вы предпочитаете игнорировать крики в таких ситуациях. На самом деле, это лучшее, что вы можете сделать. Ведь если вы будете давать ребенку желаемое после истерики, он быстро сообразит, что таким образом можно добиться чего угодно, и такой стиль поведения закрепится.

Истерики должны быть проигнорированы по одной простой причине, это способ детского шантажа и манипуляции. Не поддавайтесь им!

2. Я не помогаю ему со сложными заданиями

Если ребенок с самого раннего возраста не научится самостоятельно решать простые задачи, с которыми он сталкивается ежедневно, то существует опасность, что он достигнет зрелого возраста, не будучи самостоятельным и не умея отвечать за самого себя. Это та опасность, с которой мы должны научиться бороться как можно раньше.

То, что вы отказались завязывать ему каждое утро шнурки на обуви или сделать за него школьное домашнее задание, не значит что вы плохая мать, такое поведение поощряет его самостоятельность и умение отвечать за свои поступки. Возможно, в начале он будет протестовать, говорить вам что-то типа «но у меня не получится, я не знаю как это сделать, я все испорчу…».

Ничего страшного, не наступит конец света, если сегодня кровать будет застелена не идеально, или в домашнем задании будет допущена какая-либо ошибка. Важно то, что завтра он постарается сделать все лучше, и в какой-то момент он обнаружит, что можете гордиться собой, тем, что он справляется со всем сам, без посторонней помощи.

3. Вы не плохая мать, если говорите «нет»

Детские психологи говорят нам, что тот критический возраст, когда дети хотят принимать свои собственные решения и даже начинают спорить с вами, начинается примерно с 8 лет. Именно в этот период у них появляются основы понимания таких сложных понятий как справедливость, мораль и уважение.

Именно поэтому, мы должны приложить все усилия, чтобы направлять их соответствующим образом. Дети нуждаются в нашей любви, поддержке и в том, чтобы мы ежедневно задавали им нужное направление.

Если приходится для этого говорить им «нет» чаще, чем нам хотелось бы, это не значит, что вы плохая мать. Вы простоустанавливаете границы, чтобы дать им понять, что допустимо, а что нет, и какого именно поведения вы от них ожидаете.

Если сегодня вы запрещаете играть за компьютером, пока не сделано домашнее задание, убедитесь, что это правило будет выполняться ежедневно. Если правила не являются чем-то незыблемым, и то, что нельзя было делать вчера, сегодня разрешено, дети перестают понимать, какие из них нужно выполнять.

Не бойтесь говорить «нет», когда это необходимо, но всегда старайтесь объяснить ребенку, почему именно вы запрещаете это делать, чтобы они могли лучше понять вас:

«Тебе нельзя сегодня пойти играть на улицу, потому что ты не сделал домашнее задание», «нельзя гулять ночью одному, потому что ты еще маленький», «тебе нельзя есть этот десерт, потому что после ты будешь себя плохо чувствовать, у тебя на него аллергия».

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4. Вы не плохая мать, если не можете постоянно находиться рядом

Это то, что волнует многих матерей. Конечно же, вам бы хотелось быть постоянно рядом с вашим ребенком, однако, вам необходимо ходить на работу и проводить там долгие часы, стараясь при этом подстроиться под его школьное расписание и успеть забрать его из школы, чтобы поужинать вместе.

Не волнуйтесь, вы не становитесь плохой матерью из-за того, что не можете быть со своими детьми каждую секунду. Что действительно важно, так это то, чтобы каждая минута вместе с вашим ребенком была наполнена теплом, соучастием, заботой и любовью.

Когда вы дома с детьми, уделяйте им все ваше внимание. Отвечайте на каждый вопрос, слушайте их рассказы, сомнения, комментарии. Сделайте так, чтобы каждая минута вместе не была потрачена впустую.

Дети должны понимать, что у всех нас есть свои обязанности: вы работаете, а они должны ходить в школу. Не легко быть вместе 24 часа в сутки, но это и не требуется.

Дети должны взрослеть, а также уметь справляться самостоятельно, однако им важно знать, что каждый раз, когда они действительно нуждаются в вас, вы всегда будете рядом.опубликовано econet.ru

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