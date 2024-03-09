Почему мужчины не женятся на женщинах старше

Начну с того, что женятся, конечно. Иногда. Но разница в возрасте в обратную сторону, то есть когда мужчина старше на 10-15-20 лет встречается намного чаще, чем обратная. Многократно чаще. Такая статистика.

Начну с того, что женятся, конечно. Иногда.

Но разница в возрасте в обратную сторону, то есть когда мужчина старше на 10-15-20 лет встречается намного чаще, чем обратная. Многократно чаще. Такая статистика.

На Западе такая разница (когда мужчина намного старше жены) встречается реже, а на Востоке намного чаще, поэтому Россия так и остается пока между тем и этим, традиционно.

Давайте договоримся, что любые варианты, когда их в популяции мало, абсолютно любые (кроме угрожающих жизни и здоровью) нормальны. Они нужны для многообразия, для вариации паттернов. Когда какой-то вариант мезальянса (а большая разница - это возрастной мезальянс) становится частым, это означает социальную тенденцию, которую можно рассматривать.

Получается, что тенденция "молодая жена - немолодой муж" для наших мест актуальна, а вот тенденция "молодой муж - немолодая жена" - нет. Про примеры Аллы Пугачевой и Надежды Бабкиной не будем. Хотя почему не будем? Как раз-таки и будем, дальше.

Вот эта вот тенденция: почему мужья нередко уходят к молоденьким, а жены к молоденьким почти никогда, многих женщин очень возмущает. Они в этом подлость какую-то видят. Несправедливость. Или вранье. Дескать не бывает такого, это миф.

На самом деле, это все-таки не миф, а статистика. Хоть и не всегда такое бывает, но намного чаще, чем у женщин. Женщины в нашей стране повторно выходят замуж за ровесников (плюс-минус 3 года) или за мужчин постарше.

Что касается молодых мужчин, намного моложе (10-20), то с ними женщины за 35-40-55 встречаются недолго без обязательств, изредка даже живут вместе, но выходят замуж исключительно редко. Такова реальность. И давайте посмотрим, чем объясняется такое положение вещей.

Объяснение шокирующее. Женщины сами не хотят.

Они хотят теоретически, а практически нет. Умозрительно хотят, а предметно нет. То есть когда завидки берут, почему бывший муж или просто какой-то мужик-ровесник женился на молоденькой, они тоже хотят. Глазки маленькими становятся, обиженными, вроде как кое-кому возраст совсем не мешает, а кое-кому мешает.

Но это только "справедливости ради", а в реальности когда молодой мужчина влюбляется в женщину старше (а такое часто бывает) со стороны той женщины начинается: "это все несерьезно" и "да зачем он сдался, сосунок, я ему не мама" или "все равно ничего не получится" и стена со стороны женщины, о которую намерения молодого мужчины быстро разбиваются.

Женщины очень любят рассуждать в интернетах, что старперы им не нужны, а вот молодой упругий мальчик с накачанной попкой, с хорошей эрекцией, это то, что нужно. Но на самом деле, большинство таких женщин либо шпильки мужчинам-ровесникам таким образом пытаются вставить, зеркалят их болтовню о девочках с упругими попками, либо рассуждают очень теоретически, а на практике согласятся максимум на разовый секс с таким мальчиком. Если вообще согласятся.

А дальше начнут этому мальчику мозг выносить вопросами: "А что у тебя есть мне предложить? Что ты мне можешь дать, кроме члена? Почему я должна с тобой встречаться на своей территории? Тебе ведь со мной просто удобно, да?" (Как-будто обязательно должно быть неудобно). Ну нечего мальчику ей предложить пока, да. И территории у него нет, он с родителями живет. На то он и мальчик, ну или очень молодой мужчина, не заработавший на территорию и на то, чтобы женщине что-то дать, кроме себя.

И сам он это тоже понимает, поэтому не спорит обычно. Он жить за счет женщины не планирует, жениться на ней и заселяться в ее квартиру на ее содержание не рвется, он хотел бы быть "мужиком" как ему то внушает социум, обязательно быть мужиком, то есть содержать свою женщину, по крайней мере вкладываться в общий бюджет больше, чем она.

Поэтому мальчики тоже не рвутся тянуть женщин постарше в серьезные отношения, даже если они им очень сильно понравились. Но "понравились" дело такое. Представьте, что вот тот брутальный красавец - гей. Симпатия сразу улетучивается, правда? Когда шансов на развитие отношение ноль, психика не очень торопится тратить энергию на желания и планы. Она их сворачивать начинает.

С мужчинами постарше и юными девушками ничего подобного не происходит. Она приходит на его территорию, может там остаться и никто ей не будет выносить мозг вопросами: "А что ты мне можешь дать? А я что тебе, мамка, чтобы забирать тебя с работы, сама заработай давай и купи свою машину!" Нет, взрослый мужчина юную пассию и спать уложит на своей территории с удовольствием, и едой поделится и даже с работы на машине с удовольствием заберет, и ни одного вопроса на тему того, что он не хочет на нее тратиться материально, не возникнет.

А у женщины к молодому парню возникнет. Сразу возникнет! А еще раньше эти вопросы возникнут в голове у парня. Мол, что я ей дать-то могу? Она ведь не должна быть мне мамкой, она Женщина. А по поводу девушки и более взрослого мужчины и сомнений таких нет. Папик? Ну да, папик, а почему бы и нет? Это вписывается в традицию. Нормально. А значит оба участника таких отношений чувствуют себя комфортно.

Посмотрите на эту проблему внимательно.

Хотя женщины и говорят что-то там про молодое тело, эрекцию и гладкую кожу молодых мужчин, но ценность всего этого для них очень мала, на самом деле. Меньше, чем всего остального. Секс без обязательств большинству женщин все-таки не нужен, не интересен, разве что очень кратковременно.

А отношений с мужчиной, который ничего не может дать кроме секса, женщины не хотят. Поэтому мало женщинам молодости мужчин, они хотят еще "женщиной себя почувствовать" то есть ни в коем случае не вкладываться в отношения материально больше него, лучше - меньше. И мужчины для них этого хотят, иначе чувствуют себя очень неуютно.

Даже вот это вот пресловутое "заплатить за себя". Мужчины против, потому что чувствуют себя буквально отвергнутыми, если женщина с ним, но платит за себя. Это значит, что она прямо его презирает, а иначе бы обязательно ждала от него материальных вложений. Традиция такая. Но традиции меняются, когда меняется экономический и социальный баланс сил. Пока этот перекос явно в сторону "мужчина-кормилец", а значит молоденькие мужчины женщинам не нужны, ну и мужчины не очень-то хотят "кормить" тех, кто их старше. Если мужчина по роли своей - папаша, то женщина - дочка, а значит моложе.

Чем больше самостоятельность женщин будет расти, тем больше все будет меняться. Но сначала женщины перестанут ждать, что за них заплатят в кафе обязательно, сначала мужчины перестанут ощущать это как свою обязанность, и только потом женщины действительно начнут ценить что-то больше, чем мужской кошелек. Вот тогда они и за молодых замуж выходить начнут. Иногда, конечно. Удобней все равно выходить замуж за ровесников все-таки, во всех отношениях разницы меньше. И эта модель при равенстве гендеров наиболее актуальна.

А пока получается следующая картина. Традиционно кроме секса и бытового какого-то ухода мужчина ничего от женщины не ждет. А с этим всем справляется и молодая женщина прекрасно, поэтому ее вполне можно рассматривать на роль жены. Все преимущества, которые имеет женщина постарше вроде как и не очень актуальны пока, поэтому резонно предлагать встречаться молодым, а как только женщина оказывается втянута в отношения, влюблена в смысле, она почти сразу же хочет в загс. И это тоже устойчивый паттерн пока.

У разведенных женщин все иначе. Увидев интерес очень молодого мужчины, они сразу думают в панике "альфонс, альфонс", а мужчину себе подбирают среди тех, кто "возьмет часть проблем на себя", материальных проблем и бытовых (ремонт, дача и т.д.).

К счастью, пар, где мужчина намного моложе становится больше. Это уже не такой дикий нонсенс как раньше. И мужчины разведенные все чаще ищут именно ровесниц, говоря, что ребенка воспитывать не хотят, хотят общаться с равной личностью. То есть перекос понемногу выправляется. Но все-таки пока еще между М и Ж - пропасть.

И женщины, которые ругают мужчин за тягу к молоденьким, могут предложить юношам то же самое, что мужчины предлагают девушкам: поездку на море за свой счет, например. Спрос будет. Но наверняка на таких условиях женщинам иметь молодого друга не захочется. Хочется ведь и рыбку съесть, и все остальное. Чтобы был очень молод, но при этом состоявшийся в жизни человек, который сможет баловать свою девочку, которая старше его на 15 лет. Но так не бывает.

Вопрос заявленный в заглавии имеет простой ответ. Мужчинам не претит роль папиков в отношениях, даже нравится иногда, а вот женщинам роль мамаш почти всегда претит. Поэтому женщины ищут ровесников или постарше, в основном. А мужчины ровесниц или помоложе. Вот и все.

Вопрос к женщинам: если Вам за 35 (или представьте, что за), что Вы думаете про отношения с мужчиной на 10-15 лет моложе? Представляете такое теоретически? А может быть опыт есть? Какие плюсы-минусы?

Вопрос к мужчинам: что удерживает от интереса к женщинам старше (только не на 5 лет, побольше)? А может быть был или есть опыт, позитивный или негативный?опубликовано econet

Автор Марина Комиссарова