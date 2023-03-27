Как распугать всех достойных мужчин в радиусе километра

ак много отношений рушится из-за нашей женской зацикленности на возлюбленном объекте...
Как много отношений рушится из-за нашей женской зацикленности на возлюбленном объекте!
А как много отношений так и не начинается, так как этот самый объект незаметно исчезает, почуяв опасность.
И в итоге мы остаемся у разбитого корыта, чувствуем себя одинокими, несчастными, брошенными или просто недолюбленными женщинами. Плачем в жилетку маме или лучшей подруге, жалуемся на мужчин, которые и вовсе перевелись в наше время, и главное – становимся одержимыми жалостью к себе, несправедливостью мирового масштаба.
А виной всему не неудачная судьба и вовсе не мужчины, которые нас не оценили по достоинству, а наша ЗАЦИКЛЕННОСТЬ! Именно она невидимыми энергетическими волнами распугивает всех достойных мужчин в радиусе километра вокруг, а если кто-то и попадается в наши сети, то сразу норовит сбежать, ощущая, как наша зацикленность сдавливает его горло. И душит, душит.
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Казалось бы, что может быть проще того, чтобы просто перестать зацикливаться. Все тогда будет в порядке. И отношения сложатся, и счастье личное.
Но проблема заключается в том, что ни одна девушка, женщина, которая зацикливается на мужчине, не осознает этого. Такая модель поведения возникает в ее жизни либо от большой неуверенности в себе, либо не осознания своей индивидуальной ценности, утери чувства собственного достоинства, нелюбви к себе.
Поэтому, прежде всего, нужно поговорить о том, как же понять, что ты зациклена на мужчине.
Разберем три варианта:
1) если ты одинока,
2) если ты состоишь в отношениях
3) если ты замужем.
Итак, если ты одинокая и:
✓ Страдаешь от того, что ты одинокая;
✓ Чувствуешь себя ущербной из-за того, что все твои подруги давно замужем, а ты даже познакомиться с кем-то «нормальным» не можешь;
✓ Каждый раз, когда ты идешь на прогулку или встречу с подругами, ищешь глазами Его;
✓ Постоянно думаешь, что с тобой не так, что ты до сих пор одна;
✓ Боишься того, что можешь так и не встретить свою Любовь;
✓ «Примеряешь» почти каждого своего знакомого на роль потенциального мужа,
Значит, диагноз «зацикленность» коснулся и тебя.
Если ты уже состоишь в отношениях и:
✓ Постоянно переживаешь, почему он не звонит;
✓ …И в итоге все равно звонишь ему сама, предлагаешь встретиться;
✓ Жаждешь услышать от него признание в любви или хотя бы слова: «Как я соскучился!»;
✓ Норовишь завести разговор о серьёзности ваших отношениях, его намерениях, планах и так далее;
✓ Переступаешь в какие-то моменты через себя для того, чтобы сохранить отношения;
✓ Предпочитаешь закрывать глаза на его поведение, которое тебя унижает ради того, чтобы не быть одной,
Значит, ты «залипла» в этого мужчину.
Если ты замужем и:
✓Постоянно контролируешь своего мужа;
✓Считаешь, что все свободное время вы должны проводить вместе;
✓Обижаешься на него, когда он хочет просто побыть сам с собой или что еще хуже – встретиться с друзьями;
✓Ограничиваешь его свободу, постоянно что-то запрещаешь;
✓Не имеешь своих интересов, а живешь только Им,
Значит, ты зациклилась на своем муже!
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Что же делать?
Тебе нужно направить энергию, которую ты фокусируешь на мужчину, на себя. Заняться своим развитием, совершенствованием. Но даже это не главное. Главное – пробудить свою женскую природу, любовь к себе, умение наслаждаться жизнью! Осознать свою ценность, неповторимость и уникальность.
Не раздувать свою гордыню, нет! Просто стать достойной женщиной для достойного мужчины.
Отыскать свои скрытые таланты и способности, начать интересоваться миром вокруг. Ведь он состоит не только из мужчин!
И вот когда женщина меняет фокус своего внимания, перестает зацикливаться на мужчине, происходит чудо. Она расцветает, как самый красивый цветок, благоухая приятным ароматом.
И если она одинокая, то на этот запах слетаются мужчины, чтобы вкусить его. Те мужчины, которые могут оценить этот аромат. Самые достойные.
Если же она состоит в отношениях, то ее избранник, опьяненный таким благоуханием, сделает все, чтобы она стала его законной женой и мамой его будущих детей.
Ну а если она замужем, тогда ее муж влюбиться в нее заново!
Стоит только поменять фокус своего чрезмерного внимания с мужчины на себя и мир вокруг!опубликовано econet
Автор Юлия Кравченко
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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