Необыкновенно вкусный салат из свеклы

Квиноа - очень вкусная, подходящая для диетического питания крупа. Готовить ее легко, есть вкусно). И в салатах она необыкновенно хороша.

Квиноа - очень вкусная, подходящая для диетического питания крупа. Готовить ее легко, есть вкусно). И в салатах она необыкновенно хороша.