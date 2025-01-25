Необыкновенно вкусный салат из свеклы

Квиноа - очень вкусная, подходящая для диетического питания крупа. Готовить ее легко, есть вкусно). И в салатах она необыкновенно хороша.
Ингредиенты на 2-4 порции:
Как готовить:
Очистить грейпфрут от кожуры, каждую дольку отделить от пленок и разрезать пополам. Сок, выделившийся при нарезке грейпфрута, сохранить.
На разогретую сковороду налить 1/2 ст л оливкового масла, положить квиноа, прогреть.
Добавить 1 ст л лимонного сока, посолить, залить 200 мл воды, довести на сильном огне до кипения, затем уменьшить огонь и варить 10-15 минут до готовности или в соответствии с инструкцией на упаковке. Слегка остудить.
Очистить готовую свеклу, нарезать крупными ломтиками.
Слегка обжарить лепестки миндаля на сухой сковороде.
Приготовить заправку. Смешать в отдельной посуде оставшееся оливковое масло, сок грейпфрута, фруктовый уксус (у нас был малиновый), лимонный сок, соль.
Перемешать в миске квиноа, свеклу, грейпфрут. Заправить получившимся соусом, попробовать на вкус и скорректировать его, добавляя соль или лимонный сок.
Выложить на порционные тарелки, добавив салатные листья и посыпать лепестками миндаля.
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Приятного аппетита! опубликовано econet
Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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