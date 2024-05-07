25 фактов из психологии, которые помогут лучше понять окружающих

Всегда интересно узнавать что-то новое о том, как мы устроены, что нами движет, в зависимости от чего меняется наше поведение и настроение...

Всегда интересно узнавать что-то новое о том, как мы устроены, что нами движет, в зависимости от чего меняется наше поведение и настроение.



1. Дружба, зародившаяся в период между 16 и 28 годами, обычно бывает наиболее крепкой и продолжительной.

2. Женщин тянет к мужчинам, которые обладают низким с хрипотцой голосом, потому что те кажутся уверенными в себе, но не агрессивными.

3. Обычно лучшие советы дают те люди, в жизни которых было много тяжелых моментов.

4. Чем выше у человека интеллект, тем быстрее он думает и тем более неразборчивый у него почерк.

5. На самом деле не эмоции влияют на нашу манеру общения, а наоборот, то, как мы говорим, влияет на наше расположение духа.

6. На первом свидании можно много узнать о характере человека, судя по тому, как он обращается к официанту или официантке.

7. Люди, у которых сильно развито чувство вины, очень хорошо различают эмоции других.

8. Мужчины не смешнее женщин: просто они отпускают больше шуток, не думая о том, понравятся ли их остроты окружающим.

9. Малообщительные люди обладают искусством рассказывать о себе совсем немного, но делать это так, чтобы вы думали, что хорошо их знаете.

10. У женщин в два раза больше болевых рецепторов, чем у мужчин, но также в два раза выше порог переносимости боли.

11. Когда человек слушает музыку на высоких частотах, он становится более спокойным, счастливым и расслабленным.

12. Если мысли не дают уснуть ночью, запишите их. От этого голова станет более ясной и вас начнет клонить ко сну.

13. Смс с пожеланиями доброго утра и приятных снов активируют участок мозга, отвечающий за счастье.

14. Если вы будете делать вещи, которые вас пугают, вы станете более счастливым.

15. Средняя продолжительность времени, в течение которого женщина хранит секрет, составляет 47 часов 15 минут.

16. Люди, которые постоянно пытаются сделать счастливыми других, в конце концов часто остаются в одиночестве.

17. Чем мы счастливее, тем меньше времени на сон нам нужно.

18. Когда мы держим любимого человека за руку, мы не так сильно чувствуем боль и меньше переживаем.

19. У людей с высоким интеллектом меньше друзей, чем у среднестатистического человека. Чем умнее, тем избирательнее.

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20. Существует огромная вероятность, что брак с человеком, который приходится вам лучшим другом, будет более крепким, а риск развода сократится на 70%.

21. Женщины, у которых большинство друзей − мужчины, чаще пребывают в хорошем настроении.

22. Люди, которые говорят на двух языках, могут неосознанно менять личность, когда переходят с одного языка на другой.

23. Слишком долго пребывать в одиночестве так же вредно, как и выкуривать 15 сигарет в день.

24. Путешествовать полезно для умственного здоровья, а также это снижает риск сердечного приступа и депрессии.

25. Люди выглядят намного привлекательнее, когда с энтузиазмом рассказывают о том, что им действительно интересно.опубликовано econet

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