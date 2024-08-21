Мужчина НЕ МОЕГО размера

Замуж стоит идти только за того человека, который близок к тебе по убеждениям, как вторая кожа, как облегающий свитер. Но ни в коем случае не мал.

Бывает так, что мужчина тебе маловат. Мой первый парень, например, был на несколько размеров меньше, чем мне нужно. Мы выяснили это очень быстро, как только вылезли из постели через пару жарких месяцев. Выяснили – и начали отчаянно ссориться.

- Ты одеваешься, как дура! – кричал он, критически оглядывая мою мини-юбку. – В таком виде я с тобой никуда не пойду. Надень, пожалуйста, свой классический костюм, не малолетка уже! – строго отчитывал он меня в 17 лет.

А я что?

Я надевала, хоть и скрипя зубами. Уступлю, подумаешь.

- А пойдем, сходим куда-нибудь! – радостно говорила я, когда он получил первую в своей жизни зарплату. – Может быть во «Времена года»? Отметим такое событие!- Во-первых, это ресторан! – строго отвечал мне парень. – А во-вторых, нечего сорить деньгами. Пойдем лучше на озеро.

И я покорно плелась нюхать коричневую вонючую жижу болотца, воды которого образовала канализация местной больницы.

- Смотри, какая прелесть! И всего за 70 рублей! – говорила я ему, показывая рисунок на ногтях, сделанный в местной подвальной парикмахерской. Протягивая ему наманикюренную руку, я была уверена, что он нежно поцелует пальчики. Но этого не случилось.- И на это ты потратила 70 рублей?! – закричал он. – Ты сошла с ума?!

Я лепетала что-то про свою стипендию, но его несло.

- А что это у тебя на ногах! Что это за проституточные каблуки?! Если ты хочешь быть со мной, ты не должна надевать такую обувь. – Из глаз его сыпались искры.

Тут прорвало и меня.

- Но я хочу каблуки! – кричала я. – Хочу! Хочу! Хочу! Я, может, всю жизнь хочу прожить, громко цокая каблуками!

- Это с кем-нибудь другим! – выкрикнул он.

Словно в воду глядел. Довольно скоро мы расстались.

Пережив в юности такой опыт, я дала себе слово не иметь больше дел с мужчинами, которые мне малы. С теми, кто мешает мне дышать или стесняет движения. Когда отношения при любом твоем неловком движении расползаются по швам.

Я зарубила себе на носу: когда тебе приходится отказываться от своих привычек в пользу его ревности – это значит, что мужчина тебе мал.

Когда тебе приходится жертвовать своими амбициями ради его амбиций – значит, мужчина тебе не по размеру.

Когда ты чувствуешь себя лишенной воздуха, не можешь пойти или поехать туда, куда тебе нравится, и делать то, что тебе хочется – значит, что мужчина жмет тебе в груди!

Когда мужчина открыл рот и сказал: «Этого ты при мне делать не будешь!» - это значит, что мужчина уже заранее тебе тесноват!

Есть, конечно, женщины, которым такое нравится. Своеобразный жесткий корсет из мужчины позволяет им выглядеть слабой и женственной. Однако большинству женщин с твердым внутренним стержнем тесные мужчины противопоказаны. Скованность в движениях и никакой пользы для здоровья.

Именно поэтому наших девушек предостерегают от браков с южанами: южане нам тесноваты. В их традиции женщина занимает куда меньше места, чем в нашей. Поэтому женщина, решившаяся на такой брак, будет вынуждена постоянно контролировать все стороны своей жизни. Чтобы не разошлось по швам.

Я твердо стою на позиции, что муж не должен быть тесным.

Замуж стоит идти только за того человека, который близок к тебе по убеждениям, как вторая кожа, как облегающий свитер. Но ни в коем случае не мал.

В моем понимании первое условие из серии: «туда не ходи, это не носи» - уже предпосылка к разрыву. Если тебе каждый день приходится терпеть, преодолевая неудобства, зажимая себя, то нафиг такого мужчину! Невозможно терпеть всю жизнь!

Хороший муж – как хороший свитер. Теплый и мягкий, но не слишком жаркий. Тебе нравится чувствовать его кожей, нравится, как он нежно облегает тело. Он защищает тебя от холода, но не стесняет в движениях, позволяет дышать полной грудью. Вот тогда это – твой размерчик!опубликовано econet