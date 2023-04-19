Критический уровень любви

Как может человек, бедный на любовь, понять, что именно из-за своего низкого уровня любви он не получает ни достаточного внимания со стороны других, ни столь желанного достатка материальных благ?

Как может человек, бедный на любовь, понять, что именно из-за своего низкого уровня любви он не получает ни достаточного внимания со стороны других, ни столь желанного достатка материальных благ?

Страдание будет его спутником жизни, но догадается ли он, что страдание - это Знак, сигнализирующий о критическом уровне любви?

Все чувства, эмоции и состояния - Знаки. Так с нашим Умом говорит Тело и Бессознательное.

Приятные чувства говорят об удовлетворенности потребностей. А негативные - о не наполненности резервуара любви, сигнализируют, что уровень энергии опустился ниже отметки значений: "Всё хорошо. Полёт нормальный".

И когда возникают состояния "кошки скребут в душе", "на сердце камень лежит" - это о том, что Бесознательное говорит Уму: "Дорогой, уровень любви приближается к нулю. Сделай что-нибудь!"

А что Ум? Ум живет про принципу: "Я притворяюсь, что я не притворяюсь, чтобы еще лучше притворяться" (Фраза принадлежит Владимиру Герасичеву).

Ум закрывается от чувств, скидывая ответственность на внешние обстоятельства: "Посмотри, на дворе же кризис! Потерпи, сейчас плохо всем!"

Будет ли услышано Бессознательное? Будет. Когда кризис дойдет до размеров, уничтожающих саму жизнь хозяина.

Осознает ли хозяин, что он банкрот любви? Вряд ли... опубликовано econet

© Марк Ифраимов

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