Надо и даже хочу, но… не могу сдвинуться с места!

Если человек не делает что-то, значит у него нет на это ресурса. Физически нет на это сил или сил нет вообще. Они заблокированы, тратятся на что-то другое, а чтобы делать то, что “нужно”, он должен “идти на ободах”, из последних сил, “на износ”.

Когда человек хочет что-то делать, его не остановить.

Как говорил Рэй Брэдбери автор “Вина из одуванчиков”: ”Если вы можете не писать, не пишите”.

Если человек не делает что-то, значит у него нет на это ресурса. Физически нет на это сил или сил нет вообще. Они заблокированы, тратятся на что-то другое, а чтобы делать то, что “нужно”, он должен “идти на ободах”, из последних сил, “на износ”.

У каждого свой энергетический запас, и люди действительно отличаются по уровню энергии, данной им природой.

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Но если было время, когда вы фонтанировали энергий, “тучи разводили руками”, воротили большими проектами, делали много и хорошо, а сейчас не можете сдвинуться с места, стоит себя спросить, – а где ваша энергия? Куда она подевалась ? И на что вы её тратите сейчас?

Конкурирующая потребность

Есть нечто, что сейчас гораздо важнее.

Вы пытаетесь сосредоточиться на работе, а дома болеющий ребёнок. Где будут ваши мысли?

Вам предлагают повышение и приглашают в центральный офис в Марселе, а ваш мужчина, с которым только-только всё завязывается и вы боитесь спугнуть это ещё хрупкое, новорождённое счастье и проклюнувшуюся надежду на семейную жизнь – он остаётся в Москве.

Вам надо собраться с мыслями и сделать следующий шаг в вашем проекте, но все ваши мысли с дочерью, которая находится в процессе поступления в вуз и переезда в другой город.

Сопротивление развитию

Понятно, что в подобных случаях вы включите сопротивление. И неудачно сделанная работа и ссора с босом и никак не запускающейся личный проект – всё это станет печальным результатом не осознавания второй, конкурирующей потребности. Желание оставаться хорошей матерью, счастливой женщиной и просто не остаться одной будут втыкать палки в колёса вашему карьерному и профессиональному росту.

Конфликт потребностей, се ля ви. Такие конфликты занимают очень много сил, заставляют разрываться, метаться, испытывать чувства вины и стыда.

Чтобы выйти из клинча, важно увидеть все стороны конфликта и каждой потребности “дать слово”. Психологи и коучи, как правило, успешно помогают с этим разбираться. При самостоятельной организации такого “диалога потребностей” есть риск не заметить “слепое пятно”. (Собственно, при работе с самим собой такой риск есть всегда, важно об этом помнить. Поэтому у психологов есть свои психологи)).

Когда прошлое проецируется на настоящее

Заблокировать движение к цели может не только конкурирующая потребность.

Нужно пойти сдать документы в посольство, сходить к судебным приставам и выяснить по поводу ареста счётов, начать приватизацию дачи, в конце концов записаться на приём в онкодиспансер по поводу этих странных родинок -

“Я не могу сдвинуться с места, Я БОЮСЬ!”

“Просто ноги подгибаются, холодный пот выступает, всё внутри сжимается, и ничего я с собой поделать не могу. Не идут мои ноги туда и всё тут.”

Большой, сильный, взрослый человек вмиг превращается в маленького, слабого, напуганного ребёнка. И готов он бежать со всех ног в направлении противоположном посольствам, приставам, юридическим конторам и онкобольницам. Или готовиться бороться с представителями всего перечисленного. А кто-то просто замер, “претворился мёртвым” и не сдвинется с места, если уж силком не потащат или не “переступит себя”.

Что же происходит? Как взрослый, умный, человек, способный делать серьёзные вещи, вдруг превращается в беспомощного ребёнка, не могущего сделать элементарные шаги?

Почему так?

Есть сильный опыт, который чем-то похож на этот. Там может быть много ужаса, боли, унижения, ощущения полной своей беспомощности и стыда. Какой же человек в здравом уме и трезвой памяти опять полезет в это?

Если такой опыт накрывает, и стирается грань между реально происходящим сейчас и происходящим когда-то. Причём опыт может и не вспомниться, но тело и психика выдаст закономерную реакцию – бежать, спасаться, драться или замереть.

Какое уж тут движение к цели

Люди могут пасовать не только перед посольствами и больницами, но и перед предстоящей собственной свадьбой, например.

Во всех этих случаях есть некое представление о том, как “там” будет, начинающиеся словами :

“Я знаю, что..”

“Я знаю всё равно я ничего не докажу. Я знаю что, потрачу кучу времени и только опозорюсь”. ” Я знаю, они скажут, что у меня рак. И я больше не выйду из больницы”. ” Я знаю, что буду выглядеть полной дурой в глазах его родни на свадьбе”.

Это представление на профессиональном языке называется “проекцией”. Удивительный феномен, хочу вам сказать! Можно накладывать свое представление на всё, что угодно, проецировать неудачи, катаклизмы, враждебное отношение к себе окружающих. И мир будет соответствовать! Так создаётся своя собственная реальность, где раз за разом повторяется один и тот же негативный опыт.

У человека есть и другие способы тормозить собственный рост и движение к своим целям.

Такие как установки, полученные когда то в детстве о том, что можно и что нельзя “хорошим девочкам” и “настоящим мужчинам”, послания рода, о том как надо жить.

Можно пытаться творить добро и жить жизнями других людей, вместо того, чтобы заниматься собой. Тогда, когда свои собственные потребности проецируются на окружающих.

Результат – заброшенная личная жизнь, полное непонимание своих потребностей, “геройсво” на работе и в быту, озлобленность и истощение. При этом свои собственные цели не достигаются, помощь всегда ожидается от других. Человек ждёт “алаверды” от окружающих и как правило не дожидаются. “Осчастливленные” редко испытывают благодарность от навязанной доброты.

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Есть любители останавливать себя болезнью от важных решений, переездов и изменений в жизни. Когда вместо того чтобы полететь с сыном в долгожданную поездку в Париж женщина соматизируется и попадает в больницу. И вот уже много лет каждой её поездке предшествует операция. Только после “платы” можно ехать.

Что только не придумывают люди, чтобы не пускать себя в изменения.

Важно помнить, что чем сильнее потребность, тем сильнее сопротивление. По силе своего сопротивления можно догадаться, насколько для вас важно то, к чему вы идёте.

Спотыкаетесь, тормозите, останавливаетесь, делаете сто шагов назад, чтобы потом снова вернуться, и опять идёте.

А может уже забросили и запретили себе думать о своей мечте?опубликовано econet.ru

Автор Ирина Дыбова

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