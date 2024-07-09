Как справиться с УТРАТОЙ и БОЛЬЮ

Когда мы чего-то лишаемся, мы тотально сфокусированы на том, что теряем, мы погружены в свою потерю без остатка...

Когда мы чего-то лишаемся, мы тотально сфокусированы на том, что теряем, мы погружены в свою потерю без остатка.

Мы закрываемся, закупориваемся, сжимаемся.

Мы не способны думать о том, ЧТО мы приобретаем в этот момент. Что несет для нас наша потеря.

Но любая потеря - это одновременно и дар.

Никто и ничто не приходит навечно, - у всего свой срок, свой смысл для нас.

Иначе жизнь остановилась бы в своей эволюции, а мы бы вымерли как вид жизни на Земле.

Каждый новый опыт всегда сопряжен с переменами. А перемены всегда болезненны, даже приятные.

Удерживая себя взаперти своей потери, мы сами сковываем и связываем себя туго своей утратой, надолго закрывая двери новому, лучшему, значимому.

В потерях нет виноватых и невиновных. Мы не знаем устройства мира и всех его причинно-следственных связей.

Но в любой потере всегда заложен новый опыт и новые приобретения.опубликовано econet

© Татьяна Варуха

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