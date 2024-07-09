Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. Как справиться с УТРАТОЙ и БОЛЬЮ

Как справиться с УТРАТОЙ и БОЛЬЮ

Источник: slovomiru.com 09 июля 2024 6530
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Когда мы чего-то лишаемся, мы тотально сфокусированы на том, что теряем, мы погружены в свою потерю без остатка...

Как справиться с УТРАТОЙ и БОЛЬЮ

Когда мы чего-то лишаемся, мы тотально сфокусированы на том, что теряем, мы погружены в свою потерю без остатка.

Мы закрываемся, закупориваемся, сжимаемся.

Мы не способны думать о том, ЧТО мы приобретаем в этот момент. Что несет для нас наша потеря.

Но любая потеря - это одновременно и дар.

Никто и ничто не приходит навечно, - у всего свой срок, свой смысл для нас.

Иначе жизнь остановилась бы в своей эволюции, а мы бы вымерли как вид жизни на Земле.

Каждый новый опыт всегда сопряжен с переменами. А перемены всегда болезненны, даже приятные.

Удерживая себя взаперти своей потери, мы сами сковываем и связываем себя туго своей утратой, надолго закрывая двери новому, лучшему, значимому.

Как справиться с УТРАТОЙ и БОЛЬЮ

В потерях нет виноватых и невиновных. Мы не знаем устройства мира и всех его причинно-следственных связей. 

Но в любой потере всегда заложен новый опыт и новые приобретения.опубликовано econet

© Татьяна Варуха 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

 

Источник: https://econet.ua/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

потеря саморазвитие психология

Еще от slovomiru.com

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Пройдите тест!
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.