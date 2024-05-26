Любовь – это не религия, не наказание, это наша природа...

Любовь – это предназначение человека, это не религия, не наказание, это наша природа. Весь мир держится на этом чувстве. Любовь – это связующее звено между живыми существами, это единая энергия, творящая сила, которая движет мужчиной и женщиной.
Любовь – это предназначение человека, это не религия, не наказание, это наша природа. Весь мир держится на этом чувстве.
Любовь – это связующее звено между живыми существами, это единая энергия, творящая сила, которая движет мужчиной и женщиной.
Любовь – это природа души, и она существует вечно.
Любовь – это стихия, но она уязвима.
Семья и дети – главные плоды любви. Истинное чувство возникает свыше, поэтому мужчина, который любит и любим, стремиться жениться, создать семью, вырастить детей, делает всё ради своей цели.
Когда двое любят друг друга, мужчина становится в миллион раз сильнее, успешнее и счастливее.
Мужчина намного крепче и выносливее женщины физически, но зато внутренне (эмоционально) женщина в 9 раз сильнее мужчины!!!
Представляете, если бы было наоборот.
©Александр Хакимов
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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