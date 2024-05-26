Любовь – это не религия, не наказание, это наша природа...

Любовь – это предназначение человека, это не религия, не наказание, это наша природа. Весь мир держится на этом чувстве. Любовь – это связующее звено между живыми существами, это единая энергия, творящая сила, которая движет мужчиной и женщиной.

Любовь – это предназначение человека, это не религия, не наказание, это наша природа. Весь мир держится на этом чувстве.

Любовь – это связующее звено между живыми существами, это единая энергия, творящая сила, которая движет мужчиной и женщиной.

Любовь – это природа души, и она существует вечно.

Любовь – это стихия, но она уязвима.

Семья и дети – главные плоды любви. Истинное чувство возникает свыше, поэтому мужчина, который любит и любим, стремиться жениться, создать семью, вырастить детей, делает всё ради своей цели.

Когда двое любят друг друга, мужчина становится в миллион раз сильнее, успешнее и счастливее.

Мужчина намного крепче и выносливее женщины физически, но зато внутренне (эмоционально) женщина в 9 раз сильнее мужчины!!!

Представляете, если бы было наоборот.