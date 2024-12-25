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5 полезных соусов, которыми можно заменить майонез

Источник: Econet 25 декабря 2024 6434
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Часто нам просто необходим густой и острый соус для традиционных салатов: оливье, селедки под шубой. Но майонез вполне можно заменить на более легкие соусы, которые внесут свежую изюминку в знакомые блюда

5 полезных соусов, которыми можно заменить майонез

Сколько всего рассказано о вреде майонеза. Он и жирный, и слишком калорийный, в нем слишком много соли… Претензий к самому популярному соусу – не перечесть. Но тем не менее мы его покупаем и не можем от него отказатся.

Часто нам просто необходим густой и острый соус для традиционных салатов: оливье, селедки под шубой.

Но майонез вполне можно заменить на более легкие соусы, которые внесут свежую изюминку в знакомые блюда:

1. Чесночно-йогуртовый соус

  • 1 стакан несладкого йогурта
  • ½ головки чеснока
  • 5 ст.л. оливкового масла.

Чеснок почистить и пропустить через пресс. Взбить блендером с йогуртом. Потом добавить масло и опять взбить. Посолить – по вкусу.

5 полезных соусов, которыми можно заменить майонез

2. Творожный соус

  • 1 стакан молока
  • 100 г творога
  • 2 ст. ложки горчицы

Молоко растереть с творогом, добавить горчиуцу и все взбить. Добавить истолченный в ступке тмин, посолить и поперчить.

5 полезных соусов, которыми можно заменить майонез

3. Сметанно-соевый соус

  • 1 стакан сметаны
  • 1 ст.л. соевого соуса
  • 3 зуб. чеснока
  • Несколько капель бальзамического уксуса
  • Укроп

Чеснок пропустить через пресс, а зелень очень мелко нарезать. Положить все ингредиенты в блендер и пробить до однородной массы.

5 полезных соусов, которыми можно заменить майонез

4. Сметанно-лаймовый соус с зеленью

  • 1 пучок петрушки
  • 1 стакан сметаны
  • ½ стакана оливкового масла
  • ¼ лайма
  • Немного горчицы
  • Соль и перец
  • Смешать масло, лимонный сок, горчицу

Петрушку измельчить в блендере, добавить сметану, сок четвертинки лайма, горчицу соль и перец. Взбить все до однородной массы. Вливать тонкой струйкой масло, взбивая соус, пока не загустеет.

5 полезных соусов, которыми можно заменить майонез

5. Сметанно-горчичный соус

  • 3 ст. л. сметаны
  • 1 ч. л. горчицы 
  • 1 пучок зелени базилика

Зелень базилика измельчить, смешать горчицу и сметану. Добавить к смеси базилик и взбить блендером. опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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